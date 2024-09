Biden ja Starmer arutavad Ukraina luba kasutada lääne rakette Vene territooriumil

Putin on hoiatanud, et see tähendaks sõda NATO ja Venemaa vahel ning on saatnud riigist välja kuus Ühendkuningriigi diplomaati.

Putin sai Iraanilt rohkem kui 200 ballistilist raketti, mis võimaldavad Venemaal täpsemalt sihtida Ukraina territooriumi.

Vastuseks loodetakse, et Ühendkuningriik ja USA lepivad kokku, et Ukraina võib kasutada Briti toodetud pikamaa Storm Shadow rakette ja nende Prantsuse ekvivalenti Scalp rakette Venemaa sihtmärkide vastu.

Putini sõnul pole küsimus Kiievi lubamises või keelamises Venemaa territooriumi ründamiseks. "See teeb seda juba droonide ja muude vahenditega," lausus ta. "Aga kui me räägime Läänes toodetud täppis-pikamaarelvadest, on see täiesti teine asi... Ukraina armee ei suuda lüüa kaasaegsete, täppis-pikamaasüsteemidega. See pole neile võimalik."

"See on võimalik ainult satelliitide luureandmete abil, mida Ukrainal ei ole, need andmed pärinevad ainult Euroopa Liidu, USA ja NATO satelliitidelt," väitis Venemaa ainuvalitseja.

Starmer on lükanud tagasi Putini hoiatuse sõjast NATO-ga, väites, et Venemaa juht saab selle konflikti kohe lõpetada.

Rääkides ajakirjanikega oma lennureisil USA pealinna, ütles Ühendkuningriigi peaminister: "Venemaa algatas selle konflikti."

Poola välisminister Radek Sikorski sõnul ei julgeks Putin alustada sõda Läänega. "Venemaal on võimatu Ukrainat võita, rääkimata NATO-st," ütles ta.

Küsimusele, kas Ühendkuningriik ja USA peaksid lubama Ukrainal kasutada Storm Shadow rakette Venemaa vastu, vastas ta: "Ma olen üllatunud, et sellised piirangud üldse kehtisid. Tavaliselt lubatakse relvade tarnimisel agressiooni ohvril kasutada kõiki vajalikke jõuvõtteid agressiooni tõrjumiseks."

Ka Poola peaminister Donald Tusk ütles, et ei muretse president Putini hoiatuse pärast ja kutsus ajakirjanikke üles mitte omistama Putini kommentaaridele ülemäärast tähtsust. "Ukrainas ja Ukraina-Venemaa rindel toimuvaid sündmusi tuleb võtta väga tõsiselt, kuid ma ei omistaks president Putini viimastele avaldustele liigset tähtsust," ütles ta.

Pärast seda, kui Venemaa tühistas Moskvas kuue Briti diplomaadi akrediteeringu, teatas Suurbritannia välisministeerium: "FSB tänased süüdistused meie töötajate vastu on täiesti alusetud."

"Venemaa võimud tühistasid eelmisel kuul kuue Ühendkuningriigi diplomaadi akrediteeringu, vastusena Ühendkuningriigi valitsuse tegevusele, mis oli suunatud Venemaa riiklikult korraldatud tegevuse vastu Euroopas ja Ühendkuningriigis."

Ministeerium lisas: "Me ei vabanda oma rahvuslike huvide kaitsmise pärast."