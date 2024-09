Scholz soovib EL-i uue metsade kaitse määruse edasilükkamist

Saksamaa kantsler Olaf Scholz püüab Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyenit veenda, et ta lükkaks edasi uued EL-i reeglid, mis on suunatud toodete müügi peatamisele EL-i turul, kui need soodustavad metsade lageraiet.

Scholz ütles neljapäeval Berliinis toimunud konverentsil, et ta arutas EL-i metsade raadamise määrust von der Leyeniga ja palus määruse peatamist, kuni BDZV-i (Saksa digitaalsete ja ajalehtede kirjastajate ühendus) tõstatatud küsimused on selgituse saanud.

Märtsis kirjutas kirjastajate lobigrupp Saksamaa valitsusele ja Euroopa Komisjonile, kritiseerides ebapraktilisi nõudeid ja drastilist bürokraatlikku koormust ettevõtetele. Nad palusid komisjonil vähendada riske, sanktsioone ja koormusi, mida uus seadus, mis jõustub 30. detsembril, toob.

"Olgu selge: määrus peab olema praktiline," ütles Scholz neljapäeval.

Scholz on esimene valitsusjuht, kes on kutsunud üles uusi reegleid edasi lükkama. See järgneb põllumajandusministrite grupi ning parempoolsete poliitikute, nagu Euroopa Rahvapartei liikme ja von der Leyeni poliitilise pere sakslasest Euroopa Parlamendi liikme Peter Liese, hiljutistele sarnastele üleskutsetele.

Uut seadusandlust on viimasel ajal kritiseerinud nii EL-i kaubanduspartnerid kui ka Euroopa tööstused, kes kurdavad uute reeglite keerukuse üle. Need nõuavad ettevõtetelt tõendeid selle kohta, et nende kariloomad, puit, kohv, kakao, soja, palmiõli ja kumm ei ole toodetud metsade hävitamise arvelt.

Sellised riigid nagu Brasiilia, Indoneesia ja Malaisia väidavad, et määrus loob kaubandustõkkeid, kahjustab nende väiketootjaid ja seab ohtu globaalse kaubanduse ning tõstab hindu.

Maailma Kaubandusorganisatsiooni juht Ngozi Okonjo-Iweala on samuti palunud EL-il määrus ja selle mõjud globaalsele kaubandusele üle vaadata, teatas Financial Times.

Mitmed Euroopa ettevõtted, sealhulgas põllumajanduse ja metsanduse sektorid, on samuti palunud määruse edasilükkamist, väites, et nad vajavad rohkem aega, et oma jälgitavuse ja hoolsuskohustuse süsteemid valmis saada, ning ootavad endiselt komisjonilt mitmeid tehnilisi dokumente, mis neid rakendamise juhendamisel abistaksid.