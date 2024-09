Pärnus kavandatud kaalupõhist jäätmevedu ei tule

Pärnus jäätmevedu korraldav Ragn-Sells ütleb linnaga lepingu üles, sest linna nõue minna uue aasta märtsist mahupõhiselt teenuselt üle kaalupõhisele on liiga kulukas, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me kaks aastat tagasi selle pakkumise tegime, siis me teadsime paremini seda osa, mis puudutab ennekõike jäätme vedaja osa selles lahenduses. Nüüd seda projekti ette valmistades jõudsime järeldusele, et seal on palju

muid komponente, mille eest Ragn-Sells ei saagi vast... Ehk et tegelikult tuleks välja vahetada kõik mahutid Pärnu linnas, selleks et nad oleksid standardiseeritud suuruses ja kaaluga, tuleks lisada neile erinevaid andureid, mis võimaldaks mõõta, et millise mahutiga on tegemist," rääkis Ragn-Sellsi juht Kai Realo.

Realo sõnul tahtsid nad linnaga kokkuleppele jõuda, kuid head koostööd ei tekkinud.

"Linna hoiak oli algusest peale see, et neid tegelikult ei huvita, kuidas seda asja lahendatakse, et see on Ragn-Sellsi vastutus. Ja lõpuks me jõudsime siis ühisele arusaamisele, et Ragn-Sells ei saa võtta sellist ärilist vastutust selle poole eest projektis, mida tegelikult peaks kandma linn," lausus Realo.

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul nägi aga leping ette, et kaalupõhisele veole üleminekuga seotud kulud katab ettevõte. Lisaks ei saa niisama lihtsalt muuta riigihanke tulemusena sõlmitud lepingut.

"Me oleme ette valmistanud uue riigihanke, mis katab selle perioodi, mis oleks see leping kehtinud, see oleks veidi üle kahe poole aasta kehtinud. Ja selle alusel otsime me vedajat, kes võtab jäätmeveo uue aasta algusest üle," sõnas Kosenkranius.

Uues hankes kaalupõhise veo nõuet enam sees pole. Linn lootis kaalupõhise teenusega hinnavõitu kliendile. Kai Realo ütleb, et see pole realistlik.

"Kaalupõhise veo suurimad murekohad tarbija seisukohalt on see, et see on kallim kui tavaline vedu, sest et kui te mõtlete, et selle konkreetselt Pärnu linna jaoks tuleb hankida teatud tehnika, teatud tarkvara, teatud süsteemid ja teatud tüüpi mahud, siis tarbijal ühel või teisel moel varem või hiljem tuleb see kõik kinni maksta," rääkis Realo.

Realo hinnangul nullib kavandatav jäätmereform kaalupõhise veo mõttekuse. Kaalupõhist jäätmevedu ei pea õigeks ka Eesti Keskkonnateenuste juhatuse esimees Argo Luude, kuigi ettevõte osales samuti kaks aastat toimunud hankes.

"Võib-olla me oleks olnud täna täpselt samas olukorras, kus Ragn-Sells ja oleks pidanud samamoodi linnale ütlema, et me ei saa hakkama ja soovime lepingu lõpetada, sest meil ei ole kogemust, ma ei tea. Me ei ole täna mitte ühtegi kaaluga autot kunagi omanud, me ei tea, kuidas need kaalud töötavad. Meil pole vastavat tarkvara, mitte midagi," sõnas Luude.

Luude sõnul tuleks kaalupõhist lahendust enne suuri investeeringuid testida.

Ragn-Sellsil on kavas osaleda ka uues hankes. Nii pole välistatud, et ettevõte jätkab Pärnus jäätmevedu ka uuel aastal. Kas uue hanke tulemusel muutub ka jäätmeveo hind, on praegu veel vara öelda.