Läänemaal peeti esimest "Matsalu linnutee" festivali

Festival "Matsalu linnutee" algas kell 7 hommikuhämaruses Matsalu rahvuspargis Puise rannal lindude rõngastamisega Festivalile tulnute seas olid saksa turistid Martina ja Bernd.

"Me kuulsime sellest siin peatudes. Meie võõrustaja ütles, et me tuleks siia. See on väga huvitav, nii et ma läksin koos oma naisega," ütles festivali külastaja Bernd.

Berndi naise Martina sõnul tekkis tal huvi lindude vastu siis, kui nad said oma koduaia.

"Ma olen väga huvitatud loodusest ja lindudest. Me oleme välismaal, nii et see on huvitav. See erineb saksa lindudest ja loodusest ja see on põhjus, miks me oleme hommikul väga vara üleval," märkis Martina.

Festivali korraldaja, ornitoloog Tarvo Valker oli seadnud üles spetsiaalsed võrgud, millesse jäid näiteks punarind, mustpea-põõsalind ja Euroopa väikseim lind pöialpoiss. Kinnipüütud sulelistele pandi rõngas ja lasti nad siis vabaks. Tarvo Valker selgitas, et rõngal olevate andmete järgi saab hiljem olulist infot.

"Lindude rõngastamine annab meile tegelikult teavet selle kohta, kuidas linnud liiguvad, et kuhu nad rändavad, kui paljud tulevad meile kevadel tagasi pesitsema, kui vanaks nad elavad," rääkis Valker.

Põgari-Sassi rannaniidu ääres sai aga kaasa lüüa linnuvaatlusel. Tarvo Valkeri sõnul oli tal sellise festivali idee juba mõnda aega ja sügisene Matsalu rahvuspark oli kõige sobivam koht.

Lisaks looduses toimetamisele jätkus tegevusi aga ka Haapsallu, kus lasteraamatukogus peeti linnuraamatute teemalist lugemishommikut ja ning kunstikoolis töötuba.