Infortar laiendab tegevust trükiäris

"Tallinna Raamatutrükikoda on üks tuntumaid tegijaid omas valdkonnas. Täna on töötlevas ja eksportivas tööstuses parem toimetada koos ning konsolideerumine on üldine trend, mis aitab nii kodu- kui ka välisturgudel oma positsioone kindlustada," märkis Infortari tegevjuhi asetäitja Priit Tamme.

Trükikodade liitumistehing eeldab konkurentsiameti nõusolekut.

Tallinna Raamatutrükikojas (TRT) trükitakse aastas ca viis miljonit trükist. TRT annab tööd 104 inimesele, ettevõttel on tootmis- ja laopinda 8000 ruutmeetrit.

Investeerimisettevõttele Infortar kuulub alates 2004. aastast Eesti ainus rahvusvaheliselt sertifitseeritud turvatrükikoda Vaba Maa, selle plastkaartide isikustamisele spetsialiseerunud tütarettevõte CardPlus VM ning nendega 2016. aasta augustis liitunud ja valdavalt raamatute trükiturule orienteeritud AS Printon.

Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 68,47 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100 protsenti osalust AS-is Eesti Gaas ning ca 113 000 ruutmeetri suurust kinnisvaraportfelli.

Lisaks tegutseb Infortar ehituse ja maavarade, põllumajanduse, trükkimise, taksonduse ja muudes valdkondades.