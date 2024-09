Tallinna opositsioon esitas kolmele abilinnapeale umbusaldusavalduse

Tallinna Linnavolikogu EKRE fraktsiooni esimees Mart Kallas tõi esile, et uus linnavalitsus on olnud ametis alates märtsist. "Selle aja jooksul ei ole Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan suutnud oma valdkonnas teha muudatusi, tühistada ja peatada Tallinna koalitsiooni teiste osapoolte algatatud Tallinna liikluskaost ja tekitavaid otsuseid, lisaks hiljuti avalikustatud vangerdused bussiliinidega, millega kohalikud elanikud nõus ei ole," teatas Kallas.

Abilinnapea Pärtel Peeter Pere ei ole Kallase sõnul suutnud oma valdkonnas teha parendusi. "Keerata ümber liikluskaost tekitavaid otsuseid, vaid selle asemel on hoogustanud ebaproportsionaalse linnaruumi ümbertegemist, mille lõppeesmärgina on abilinnapea Pere väljendanud kui autovaba kesklinna."

Umbusaldajad heidavad abilinnapea Margot Roosele ette, et pole temast midagi kuulnud. "Ta on võtnud ligi kuus kuud 7755-eurost palka, samas pole temast kuulda kippu ega kõppu. Isegi Tallinna Linnavolikogu saadikud ei tea, et selline inimene olemas on. Kui abilinnapea midagi ei tee ja temast kuulda ei ole, siis miks ta peaks sellel ametipostil olema?" küsis Kallas.