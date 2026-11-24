Ukraina president tegi neil päevil sellise üsna aruka ettepaneku, et miks ei võiks Ukrainat NATO-sse liikmeks võtta ja miks peaks Ameerika andma talle sellise garantii, mis oleks NATO-sarnane. See on täiesti õigustatud küsimus president Zelenski poolt. Miks peaksid Ameerika Ühendriigid andma talle sellise NATO-sarnase garantii? Miks ei võiks Ukrainat tõesti selle asemel NATO-sse võtta?

Kui me räägime sellest, mis tegelikult toimub, siis ameeriklased on sisuliselt käinud ikkagi venelaste käest küsimas, et kui tuleb mingisugune rahuleping, milliseid garantiisid võib siis anda. On ilmselge, et Putin ei ole nõus mingisuguse NATO-sse astumisega ja ameeriklased on leiutanud formaadi, mida nimetatakse artikkel viie sarnasteks julgeolekugarantiideks.

Aga Zelenski ütleb väga õigesti, et kui te tahate anda garantiisid, siis garantiiks on NATO täisliikmelisus. See on kullaprooviga garantii, sest see ei ole mitte ainult mingisugune lubadus, mingi statement, vaid see on ka ühised staabid, tuumagarantii, ühine sõjaline võrgustik ja nii edasi. Kõik see, mis on NATO kui organisatsiooni liikmetel. Selles mõttes on Zelenskil õigus, aga kahjuks käib see kõik läbi venelaste.

Tõsi on ka see, et nendest artikkel viie tüüpi julgeolekugarantiidest ei ole mingit selgust, millised nad tegelikult on – kas see on lihtsalt üks avaldus paberil või on see tõsine sõjaline lubadus?

Samas on öeldud, et sõjas olevat riiki NATO-sse ei võeta. Kas see on reegel, mis on kuhugi kirja pandud ja millega on kõik nõustunud, või on see lihtsalt asi, millest räägitakse?

Tegelikult käib see jutt ikkagi NATO-sse võtmisest või garantiidest pärast rahulepingu sõlmimist või seoses rahulepingu sõlmimisega. Sõda pidavat riiki ei võeta sellepärast, et siis oleksid kõik, kes võtavad, kohe sõjas. Võib öelda, et kõik see jutt käib ikkagi pärast rahulepingu sõlmimist või seoses selle sõlmimisega.

Samas on Ukrainal siin, mida karta, kui me meenutame 1994. aasta detsembris Budapesti memorandumi allkirjastamist. Seal olid koos Ukraina, Venemaa ja Ameerika Ühendriikide esindajad, kes kirjutasid alla sellele, et Ukraina loobub oma tuumarelvadest ja tänu sellele saab garantii, kaitse ja igavese rahu. Nii absoluutselt läinud ei ole – sellised lepingud ei ole absoluutselt usaldusväärsed.

See oli absoluutne sigadus muidugi Ukraina suhtes, sest 1994. aastal avaldati Ukrainale meeletut survet, eriti Clintoni administratsiooni poolt: "Andke tuumarelvad venelastele ära, muidu me ei aita teid majanduslikult." Ukraina oli tollel ajal muidugi väga halval järjel, väga raskes majandusolukorras. Sisuliselt pressiti see Ukrainalt välja ja tõepoolest anti selle asemele üks paber, Budapesti memorandum, mis on juba iseenesest väga üldsõnaliselt sõnastatud ja mingisugust julgeolekugarantiid sealt ei lähtu. Ja me näeme praegu, mis sellest Budapesti memorandumist sai.

Kuivõrd samas situatsioonis me oleme, kui Ameerika Ühendriikide president tegelikult Putini käest luba küsib, mida ta võiks teha ja mida mitte teha?

Ükski ajalooline situatsioon ei ole täpselt samasugune. Aga me oleme praegu muidugi veel süngemas olukorras, sest praegu käib massiivne sõda ja lisaks nendele rahuläbirääkimistele, mis puudutavad Ukrainat ja Venemaad, on mängu toodud ka Euroopa julgeolekuarhitektuur, mis puudutab juba otseselt meid. Ameeriklased on tegelikult tõmmanud ka Euroopa nendesse samadesse läbirääkimistesse – mitte ainult Ukraina toetajana, vaid kaudselt räägitakse läbi kogu Euroopa üle, mis iseenesest on ka meile ülimalt ohtlik ja ebameeldiv olukord.

Te olete NATO peakorteris Brüsselis aastaid istunud ja teate, mida seal arvatakse. Mina vaatan siit kõrvalt ja arvan, et lähiaastatel Ukraina NATO-sse ei saa ja kõik see, mida Zelenski räägib, on tõesti soovmõtlemine. See oleks võib-olla kõigile kasulik, aga reaalsusele see absoluutselt ei vasta. On mul õigus?

Mina arvan, et teil on õigus, kuigi ma tahaksin, et see oleks muidugi teistmoodi. Aga kujutada ette, et Putin, kes niigi sisuliselt on ikkagi selle sõja kaotanud, kuigi ta ei ole seda veel ise aktsepteerinud, ütleb nüüd ameeriklastele, et kõigele lisaks ja kõige lõpuks võtke veel Ukraina NATO-sse – see oleks Putini kaotusele veel rasvase joone allatõmbamine. Ta seda mitte mingil juhul ei tee.

Mis puudutab üldse neid julgeolekugarantiisid, siis üks paber ei maksa eriti midagi ja Zelenski saab sellest aru. Praegu, kus proovitakse julgeolekugarantiide ja Euroopa julgeolekuarhitektuuri teema võimalikult laiaks ajada, et jätta mulje, nagu saaks ka Venemaa piltlikult öeldes sellest rahuleppest midagi, proovivad ameeriklased demonstreerida, et see on väga lai läbirääkimiste väli ja igaüks saab midagi. Venelased saavad Euroopa julgeoleku, saavad lubadused, et Ukraina ei saa NATO-sse. Praegu käib ikkagi venelaste meelitamine. Venelased võtavad sellest aga täpselt vastupidise signaali ja ütlevad, et Lääs on nõrk, Ukraina on nõrk, ameeriklased on nõrgad ja kuskile ei ole meil kiiret.

Väga huvitava mõtte avaldasite siin, et Venemaa on sõja kaotanud. Ma ei ole avalikult sellist mõtet väga tükk aega kuulnud, kui ma üldse seda kuulnud olen. Mis paneb teid nii väitma?

Paneb väitma see, et kui ma vaatan, millised olid need sõja eesmärgid, millega Putin sõtta läks, ja mis seisus täna, ligi viis aastat hiljem ollakse, on selge, et ükski neist eesmärkidest ei ole täidetud. See on täiesti fakt ja selgelt tõestatav. Selles mõttes on ta kaotanud, aga oma hiiglaslike ressurssidega võib ta selle kaotuse muidugi venitada pikaks ja veriseks. See on see, mida me praegu näeme ja nagu ikka, kõige suurema ohvri kannab tsiviilelanikkond.

Samas jõudis ta ähvardada ka konkreetselt Eestit, kui Eesti ütles, et paneb piirid paari nädala pärast detsembri alguses kinni, et see võib viia Eesti ja Vene vahelise sõjani. Kas see on ainult propaganda ja hirmutamine või on seal ka mingit sisu taga?

Ma arvan, et siin mingit sisu taga ei ole. See on lihtsalt venelaste abitu vihahoog. Kahtlemata on see ka soov tähelepanu sellelt teemalt kõrvale juhtida, sest teema on tegelikult relvatehaste süütamise katsed – mitte ainult Eestis, neid on üle Euroopa. Et sellest kõigest mitte rääkida, hakatakse niisugust hirmsat ähvardust tegema. Ma ei pea seda tõsiseltvõetavaks ja ma arvan, et me ei pea sellele tähelepanu pöörama.