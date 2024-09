Norra rannikul seisab ankrus plahvatusohtlikku väetist vedav Venemaa laev

Venemaale kuuluva laeva pardal on 20 000 tonni ammooniumnitraati.

Laeva sihtsadamaks on märgitud Klaipeda, samas on Leedu teatanud, et ei luba laeva oma vetesse.

Laeva inspekteerinud Norra ekspertide sõnul on alusel palju ohtlikke defekte ja see võib igal hetkel õhku lennata.

Norra meresõiduameti teatel otsib laeva omanikfirma nüüd kohta, kus last ohutult merre heita.

Varasemate plaanide kohaselt pidi Ruby nädalavahetuse jooksul läbi Taani väinade sõitma.