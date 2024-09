Trumpi mõrvakatses kahtlustatav jättis oma plaanide kohta maha märkmed

"18. septembril võttis korrakaitsjatega ühendust tunnistaja, kes väitis, et Routh oli jätnud mitu kuud tagasi tema koju kasti. Kui tunnistaja 15. septembril juhtunust (atentaadist Trumpile – toim.) teada sai, avas ta selle kasti (...). muu hulgas oli seal käsitsi kirjutatud kiri, mis oli adresseeritud kogu maailmale," seisab USA Florida lõunapiirkonna advokaadi Markenzy Lapointe koostatud dokumendis, mida väljaande The Hill kaudu vahendas Interfax-Ukraina.

"See oli atentaat Donald Trumpile, kuid ma vedasin teid alt. Andsin endast parima ja panin sellesse kogu oma julguse. Nüüd on teie ülesanne töö lõpetada ja ma pakun 150 000 dollarit sellele, kes suudab selle lõpule viia," kirjutas Routh.

Uudisteagentuur Associated Press (AP) täpsustas omalt poolt, et kahtlusalune kirjutas kirja, milles eeldas, et tema katse ei õnnestu. Lisaks sedelile oli kahtlustatava antud kastis laskemoona, metalltoru ja veel mõned esemed.

Lisaks pidas Routh justiitsministeeriumi andmetel oma autos nimekirja nende sündmuste kuupäevadest ja kohtadest, kuhu Trump pidi ilmuma. "Tema märkmik oli täis kriitikat Venemaa ja Hiina valitsuste kohta ning märkmeid selle kohta, kuidas Ukraina poolel lahingusse astuda," teatas AP.

Süüdistatavate autost leiti ka kuus mobiiltelefoni. "Tõendite eesmärk on tugevdada prokuratuuri väiteid, et Routh kavatses Trumpi tappa enne, kui salateenistuse agendid katse nurjasid," teatas AP.

Ametlik süüdistus esitatakse Rouhtile kohtus 30. septembril. Süüdimõistmise korral ähvardab teda kuni 20-aastane vanglakaristus ja umbes 500 000 dollari suurune trahv.

15. septembril toimus tulistamine Floridas golfiklubi juures, kus Trump parajasti viibis. Mõrvakatses kahtlustatav peeti kinni ja selleks osutuks 58-aastane Ryan Wesley Routh. Väidetavalt oli ta relvastatud automaatrelvaga ning suutis juba püssitoru läbi golfiväljakut ümbritseva võrkaia lükata, kui salateenistuse agendid teda märkasid ja tule avasid. Pärast seda üritas Routh, kes ei jõudnudki Trumpi pihta tulistada, autoga sündmuskohalt põgeneda, kuid peeti lõpuks kinni.

Ukraina välisministeerium on kutsunud rahvusvahelist üldsust hoiduma Routhi kunstlikust seostamisest Ukrainaga hoolimata tema toetusest Kiievile selle sõjas Vene Föderatsiooni vastu. Samuti teatas Ukraina välisministeerium, et Routhil ei ole olnud mingisugust kokkupuudet Ukraina valitsusasutustega ning ta ei ole kunagi võidelnud Ukraina eest Rahvusvahelise Leegioni või Ukraina relvajõudude muude üksuste koosseisus.