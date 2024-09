USA võime oli Trumpi atentaadis kahtlustatava käitumise osas hoiatatud

Endine CIA ohvitser Sarah Adams, kes tegeles Ukrainas vabatahtlike töö koordineerimisega, rääkis, et Routh oli vabatahtlike abiorganisatsioonide seas tuntud kui "pettur" ja "segane tegelane".

Adamsi sõnul väitis Routh, et ta töötab Ukraina valitsusega välisvõitlejate värbamisel, kuigi tegelikult ta seda ei teinud. Ukraina rahvusvaheline leegion, mis tegeleb välisvabatahtlikega, eitas samuti oma sidemeid Routhiga.

Ühes Wall Street Journalile avaldatud sõnumis, mis oli adresseeritud Afganistani sõduritele, väitis Routh, et tal õnnestus panna Ukraina värbama Afganistani sõdureid.

Pärast seda, kui teised abiorganisatsioonid Routhi saadetud sõnumitest kuulsid, kustutasid nad ta oma sotsiaalmeedia gruppidest ja teatasid tema tegevusest USA välisministeeriumile. Nad märkisid, et Routh võib olla seotud inimkaubanduse või immigratsioonipettusega.

Adamsi sõnul üritasid mitmed inimesed panna Routhi oma tegevust lõpetama või hoiatasid teisi tema petuskeemidesse sattumast.

"Hoiduge ameeriklasest Ryan Routhist," hoiatas Adams Ukraina abirühmitusi 2023. aasta juunis.

Ukraina vabatahtlike abistajate seas tekitas küsimusi ka see, kuidas Routh kritiseeris Donald Trumpi ja ähvardas tappa Vladimir Putinit.

2022. aastal Kiievis Routhiga kokku puutunud õde Chelsea Walsh ütles, et Routhi vägivaldsed ähvardused tegid talle nii palju muret, et ta edastas oma mure USA tolli- ja piirivalveametnikule. Vestlus tolliametnikuga toimus pärast Walshi USA-sse naasmist. Walsh ütles ametnikule tunniajase intervjuu ajal, et Routh oli üks ohtlikumaid ameeriklasi, keda ta oma poolteist kuud kestnud töö ajal Ukrainas kohtas.

Routh pani Kiievis üles ametliku välimusega plakatid, mis kutsusid Ukrainale abi otsivaid välismaalasi talle sõnumeid saatma.

Walsh ütles, et ta saatis Kiievisse saabudes sõnumi ühele Routhi plakatil olevast numbrist, arvates, et see suunab ta vabatahtlike organisatsiooni juurde. Selle asemel palus Routh tal kohtuda temaga hoopis Kiievi keskväljakul, kus toimus Ukraina rahvusvaheline toetusüritus. Walsh hoidis üritusel Routhi suunitlusel käes Iiri lippu.

Walsh sõnas, et sel hetkel tundus Routh ekstsentriline, kuid mitte ohtlik.

Walshi mulje Routhist muutus kümnete Kiievis peetud kohtumiste ajal. Routh rääkis soovist tappa Putin ja Põhja-Korea liider Kim Jong Un. Samuti mainis Routh ka Trumpi ja president Bidenit, kuid Walsh ei mäleta, kas Routh oleks ka nende suunas ähvardusi teinud.

Kui Walsh kuulis aastal 2023, et Routh üritab värvata Süüria põgenikke Ukrainas võitlema, kirjutas ta FBI-le ja Interpolile selle kohta teate.

Routhi käitumise kohta oli FBI juba ka varem vihjeid saanud, kuigi mitte seoses Ukrainaga.

2019. aastal sai FBI vihje, et Routhil on tulirelv, vaatamata sellele, et ta on kriminaalkorras süüdimõistetud. FBI ei kontrollinud seda teavet, vaid edastas selle kohalikele võimudele.