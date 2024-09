Võimud kahtlustavad Trumpi mõrvakatses 58-aastast demokraatide poolehoidjat

Võimude kinnitusel on USA ekspresidendi Donald Trumpi mõrvakatses kahtlustatav 58-aastane Hawaiilt pärit Ryan Wesley Routh varem sotsiaalmeedias kirjutanud, et sel aastal on hääletusel demokraatia ning kaotada ei tohi, korrates seega asepresident Kamala Harrise ja president Joe Bideni Trumpi-vastast retoorikat.

Routhil on pikk kriminaalne taust Põhja-Carolinas, ta kirjutas sageli poliitikast ja tegi annetusi eranditult demokraatide kandidaatidele ja eesmärkidele alates 2019. aastast. Ta kritiseeris Trumpi 22. aprillil X-is tehtud postituses, kus ta ütles: "DEMOKRAATIA on hääletusel ja me ei tohi kaotada."

Routh andis 22. aprilli X-i postituses nõu ka Bidenile, kui viimane oli veel tagasivalimiseks kandideerimas, juhtida kampaaniat "Ameerika demokraatlikuna ja vabana hoidmise" ümber. Ta väitis, et Trump tahab muuta ameeriklased isandate orjadeks.

31. juulil ütles Harris Houstonis kampaaniaüritusel: "Meie põhivabadused on hääletusel, nagu ka meie demokraatia." Konservatiivse õigusorganisatsiooni Judicial Watch president Tom Fitton ütles The Postile: "Pole juhus, et Routh kordas Kamala ja Joe äärmuslikku retoorikat Trumpi vastu. Praegusel hetkel on see andestamatu kihutustöö."

Pärast Trumpi mõrvakatset juulis, kus Vabariikliku Partei kandidaat sai kõrvast haavata, kirjutas Routh Bidenile mõeldud postituses, et ta peaks külastama Pennsylvania ürituse ohvreid, kus Thomas Matthew Crooks avas tule, ning osalema 50-aastase vabatahtliku tuletõrjuja matustel, kes suri. "Sa peaksid külastama Trumpi ralli ohvreid haiglas ja osalema tuletõrjuja matustel, kes suri; Trump kindlasti ei teeks seda kunagi. NÄITA MAAILMALE, MIDA TEGELIKUD LIIDRID TEEVAD," postitas ta 16. juulil.

2020. aasta juunis säutsus Routh Trumpile, et kuigi ta toetas vabariiklast 2016. aastal, pettus ta temas pärast ametiaega Valges Majas.

"Mina ja maailm lootsime, et president Trump oleks erinev ja parem kandidaat, kuid me kõik olime väga pettunud ja tundub, et sa lähed hullemaks ja taandarened; kas sa oled vaimupuudega; ma olen rõõmus, kui sa lahkud," kirjutas ta.

Ajavahemikus septembrist 2019 kuni märtsini 2020 annetas Routh üle 140 dollari demokraatide rahakogumisplatvormil ActBlue, nagu näitavad Föderaalse Valimiskomisjoni (FEC) andmed.

Routhi Linkedini profiililt selgub, et mees õppis Põhja-Carolina Põllumajandus- ja Tehnikaülikoolis, kuid kolis umbes 2018. aasta paiku Hawaiile.

Routh kirjeldab end Linkedinis kui tehniliselt taiplikku ja mainib, et talle meeldivad ideed, leiutised ja loomingulised projektid.

Allikate sõnul märkasid salateenistuse agendid Routhi Trump International Golf Club West Palm Beachi lähedal, kus tal oli automaatrelv. Agendid avasid tema pihta tule, kuid ta põgenes. Routhi vahistas hiljem kohalik politsei.

Mees oli varem sotsiaalmeedias avaldanud ka toetust Ukrainale sõjas Venemaa vastu ning Taiwanile võitluses Hiinaga.

Ühes vastuses X-i omanikule Elon Muskile näis ta kaaluvat miljardärilt raketi ostmist. "Soovin teilt raketti osta. Soovin selle laadida lõhkepeaga ja lasta see Putini Musta mere häärberpunkrisse, et talle ots peale teha. Kas saate mulle hinna pakkuda, palun. See võib olla vana ja kasutatud, kuna see ei naase," kirjutas Routh.

Routh väitis X-is, et üritas propageerida ideed panna endised Afganistani sõdurid Ukrainas Venemaa vastu võitlema, kuid teda olevat seejuures mitu korda keelatud enne, kui ta pärast kuut kuud alla andis. Ta ütles ka, et külastas Kiievit ja väitis, et oleks valmis võitlema rindel, kui tal oleks lubatud.

Routh oli ka Vivek Ramaswamy ja Nikki Haley toetaja, vastavalt ühele postitusele, kus ta julgustas Vabariikliku Partei presidendikandidaate kampaaniat jätkama.

"Te ei tohi alla anda. Miks. Te peate jääma hääletusele lõpuni. Te peate võitlema. Te peate jätkama kõnede pidamist ja suruma lõpuni valimispäevani, olenemata valimistulemustest. Ärge andke järele. Liituge Nikkiga ja jätkake tööd. Ärge kunagi loobuge," kirjutas ta Ramaswamyle.