Biden: USA salateenistus vajab oma ülesannete täitmiseks rohkem abi

"Üks asi, mida ma tahan selgelt väljendada, (sala)teenistus vajab rohkem abi ning ma leian, et kongress peaks tegelema nende vajadusega," ütles Biden Valges Majas ajakirjanikele pärast pühapäevast vahejuhtumit, kus salateenistus avas Trumpi Florida golfiväljakul tule relvastatud isiku pihta, kes hiljem vahistati.

Tulistamine leidis aset umbes kella poole kahe ajal päeval kohaliku aja järgi. Sündmuskohalt saadi kätte optilise sihikuga AK-47 tüüpi automaatrelv, kaks seljakotti ja fotokaamera GoPro.

Trumpi kampaaniameeskonna teatel toimus tulistamine ekspresidendi läheduses. Meeskond kinnitas, et Trump viibib ohutus kohas.

Võimud kahtlustavad Trumpi mõrvakatses 58-aastast Ryan Wesley Routhi. Kohtudokumentide kohaselt on Routh varem korduvalt seadusega pahuksis olnud, seega ei tohtinud ta omada ka tulirelva.

Uurimisega kursis oleva ametnikud ütlesid esmaspäeval, et kahtlusalune jättis maha relva, mille seerianumber on osaliselt kustutatud ning seetõttu pole see enam täielikult loetav, vahendas The Wall Street Journal.

USA meedia teatel astub Routh esmaspäeval Florida föderaalkohtu ette.

Trumpile korraldati ka juulis atentaat Pennsylvania osariigis peetud valimisüritusel, kus ekspresident sai paremast kõrvast haavata.

Trumpi sõnul põhjustas Bideni ja Harrise jutt tapmiskatse tema vastu

USA vabariiklasest presidendikandidaat Donald Trump ütles esmaspäeval, et tema demokraadist konkurendi, asepresident Kamala Harrise ja ka president Joe Bideni jutt on põhjus, miks leidis lühikese aja jooksul aset teine tema elu kallale kippumine.

"Ta uskus Bideni ja Harrise juttu, ning ta tegutses selle ajel," ütles Trump konservatiivsele telekanalile Fox News Digital, viidates kinnivõetud mehele, kes väidetavalt peitis end koos ründerelvaga Trumpi golfiväljaku servas päev varem.

"Nende jutt toob kaasa selle, et minu pihta tulistatakse," seletas Trump.