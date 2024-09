Eesti Rahvusringhääling ei rikkunud head ajakirjandustava

Maia-Liisa Anton kaebas Pressinõukogule, et intervjuus on tema sotsiaalmeedia postituste sisu esitatud vääralt ning eksitavas kontekstis ja lisatud hiljem temaga kooskõlastamata selgitus, mis ei esita korrektselt tema postituste sisu. Kaebaja märkis, et ei ole rahul ERR-i sellise selgituse lisamisega. Kaebaja väitel ei ole ERR-i lisatud täpsustusest aru saada, et ajakirjanik ise on tema seisukohtade sisu vääralt esitanud. Kaebaja lisas, et venekeelsele intervjuule lisati tema selgitus alles järgmisel päeval ning ingliskeelsele küll samal päeval, kuid artikli juures ei ole märgitud muutmise kellaaega.

ERR vastas Pressinõukogule, et ajakirjaniku sõnastusest on selgelt aru saada, et tegu on Maia-Liisa Antoni poolt sotsiaalmeedias väljaöeldud mõttega, mitte seadusandliku algatuse või muu ametliku ettepanekuga. ERR lisas, et sotsiaalmeedia lõimest on näha, et kaebaja on sinna lisanud oma täiendava selgituse alles järgmisel päeval. ERR lisas, et kohe pärast Maia-Liisa Antoni saadetud kirja 24. aprillil avaldas toimetus täpsustuse tema sotsiaalmeedia postituse kohta. ERR selgitas, et avaldatud täpsustus annab edasi kaebaja saadetud kirjade mõtte, et ta pidas silmas lendamise vabatahtlikku piiramist. ERR on seisukohal, et ei olnud vajadust vastulause teksti Maia-Liisa Antoniga kooskõlastada. Lisaks leiab ERR, et toimetusel oli õigus otsustada, mis kujul täpsustus avaldada. ERR avaldas intervjuu tõlkeversioonid vene ja inglise keeles eri aegadel ning vastavad toimetused avaldasid täpsustused viivituseta kohe pärast seda, kui kaebaja oma soovi esitas.

Pressinõukogu otsustas, et Eesti Rahvusringhääling ei eksinud ajakirjanduseetika koodeksi vastu. Pressinõukogu hinnangul ei võtnud ERR esialgset sotsiaalmeediapostitust küsimuses vääralt ja ekslikult kokku, sest seda võis nii tõlgendada. Toimetus ei pidanud täpsustuse sõnastust kaebajaga eelnevalt kooskõlastama.