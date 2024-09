Tallinna linnaosade valitsused on hädas prügikastide soetamisega

Tallinna linnaosade valitsused on hädas prügikastide hankimisega, sest keskkonna- ja kommunaalameti juhised, kuidas linnaosad peaksid prügikastide ostumenetlusi läbi viima, on linnaosa vanemate sõnul segased.

Lasnamäe linnaosa valitsuse linnamajanduse osakonna juhataja asetäitja Artur Zahharov ütles, et neil võib minna juba teine või kolmaski ring, kus menetlus on tühistatud.

"Kuskil septembri keskel laekus info, et tehnilises kirjelduses, mis meile saadeti koos palvega soetada prügikastid, esinesid puudujäägid. Tuli palve tühistada ostumenetlus ja oodata, kuni tuleb tehnilise kirjelduse uus versioon," rääkis Zahharov.

Algselt soovis Lasnamäe linnaosa valitsus osta 13 uut prügikasti. Zahharovi sõnul maksab üks prügikast pisut alla 1000 euro ehk kokku käis jutt ligi 10 000 eurost.

Kuigi keskkonna- ja kommunaalvaldkonna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond) ütles hiljem ERR-ile, et Lasnamäe linnaosa valitsus oli kommunaalametile teatanud, et ei vajagi uusi prügikaste, siis Zahharovi sõnul tühistati viimane menetlus hoopis kartuses rikkuda seadust.

"Eelmisel aastal olime soetanud 16 prügikasti. Kui valmistasime ette viimast menetlust, siis avastasime, et me võiksime rikkuda seadust, kuna oleme varem soetanud prügikaste. Oli oht, et me läheme üle piirmäära. Seetõttu tegime

ettepaneku, et juriidilistel kaalutlustel tühistame ostumenetluse," kirjeldas Zahharov.

Küll aga andis Lasnamäe linnaosavalitsus kaardistatud kohad, kuhu praeguse menetluse raames oleksid tulnud uued prügikastid, üle kommunaalametile. Nii saaks nendesse paikadesse hankida prügikastid linna raamhankega.

Mustamäe linnaosa vanemale Marja-Liisa Veiserile (Isamaa) tundus abilinnapea Pere suunis hoopis käsuna. "Esmalt tuleb abilinnapea käskivas toonis kiri, et prügikastidega on väga kiire ja ostumenetlus tuleb läbi viia kohe. Kui linnaosavalitsused on jõudnud ostumenetlused läbi viia, tuleb abilinna pealt uus teade, et ostumenetlus tuleb tühistada. Põhjuseks on siis linnaosavalitsustele ameti poolt ette antud igasugused tehnilised tingimused," kirjeldas Veiser.

Veiser märkis, et Mustamäe hakkas selleks hetkeks juba pakkujaga lepingut sõlmima. Tänaseks on välja kuulutatud uus ostumenetlus.

"Kommunaalküsimuste eest vastutav abilinnapea peab suutma pakkuda välja ka konkreetse eesmärgi ja tegevused, et need eesmärgid saaks saavutatud.

Ei saa olla niimoodi, et ühel päeval öeldakse üht, teisel päeval teist. Selliselt on see tohutu ressursi raiskamine," rääkis Veiser.

Abilinnapea tahtis juhiseid täpsustada

Abilinnapea vaatest ei olnud tegemist käsuga. Pere sõnul paluti linnaosavalitsustel esmalt kaardistada, kas uusi prügikaste on üldse vaja.

Pere sõnul ei pidanud kaks linnaosa prügikastide soetamist

vajalikuks – Põhja-Tallinn ja Lasnamäe.

"Saime suvel teada, et erinevate linnaosade peale lepinguid, kas ei olnud või need oli vananenud või need olid hoopiski kadunud. Väga kirju olukord oli ja see oli kõikidele üllatus," selgitas Pere.

Kuna tegemist oli esimese korraga, kui uue linnavõimu all ühtselt prügikaste sooviti soetada, siis koostas keskkonna- ja kommunaalamet linnaosavalitsustele juhise, mille abil ostumenetlusi prügikastide soetamiseks läbi viia.

"Saime vahepeal Kesklinna linnaosast tagasisidet, et see juhis võiks olla veelgi täpsem kahe punkti osas ja siis me selle täpsustuse seal tegime. Et vältida mis

tahes võimalikke arusaamatusi tulevikus, et nende lepingutega ei läheks niimoodi, nagu on seni läinud – kaootiliselt," kirjeldas Pere.

Enne juhiste täpsustamist olid linnaosavalitsused juba asunud ostumenetlusi koostama, et uusi prügikaste osta. See tähendas, et täpsustatud dokumendi tõttu tuli vahepealsed menetlused tühistada.

"Me ütlesime, et tuleb teha menetlus uuesti, sellepärast et me täpsustasime kahte punkti selles tehnilises kirjelduses," kinnitas Pere. Siiski toonitas abilinnapea, et tema hinnangul oli tegemist täpsustuste, mitte vigadega.

"Vigane ei ole siin olnud ükski dokument mulle teadaolevalt. Viide linnamööbli juhisele, mille alla siis ka prügikastid lähevad, oli liiga üldine ühe tõlgenduse kohaselt. Seal polnud otseselt sõnastatud, et prügikastid peavad vastama sellele juhisele. Seal polnud otsest nõuet, et need tooted peavad olema kasutamata ja uued. Palusime, et arvestataks selle nõudega ja kogu lugu," lausus Pere.

Tallinna tänavatelt kadus suve lõpuks suur osa avalikke postiprügikaste, kuna prügikaste hallanud ettevõtte leping linnaga lõppes. Lisaks linnaosavalitsuste ostumenetlustele, valmistab ka linn ette raamhanget, millega osta prügikastid tervele linnale.

"Kui see on valmis, siis tellime vastavalt vajadustele uusi prügikaste, küll kolmeosalise jäätmete liigiti sorteerimiseks, küll üheosalisi, sinna, kuhu vaja," märkis abilinnapea.

Paigaldama soovib linn prügikaste hakata märtsi lõpus või aprilli alguses.