Virumaal lõppes Kaitseliidu õppus Põhjakonn

Ligi 1000 osalejaga õppusel osalesid lisaks Eesti ja Leedu vabatahtlikele võitlejatele Eesti kaitseväelased ja liitlassõdurid. Esimest korda Põhjakonna ajaloos lõid õppusel kaasa politsei esindajad.

Põhjakonnal osalejad said kogemuse ka öistel laskmistel.

"Väga lihtsalt võiks öelda, et öösel on kõik kassid hallid ehk öise laskmise eripära on see, mis vahenditega valgustada lahinguvälja selleks, et sihtmärki tabada. Selleks me kasutasime erinevaid vahendeid alates 120mm ja 81mm miinipildujapatarei toetusest ja rakette. See annab selle, et on võimalik tabada piiratud nähtavusega sihtmärke. Oluline on ka see, et me pole pärast taasiseseisvumist saanud kätte nii suurel hulgal öövaatlusseadmeid – see kergendas ka öist lahingupidamist," selgitas Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu.