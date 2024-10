Sõja 950. päev: Zelenski hinnangul kardab Putin tuumarelva kasutada

Oluline esmaspäeval, 30. septembril kell 22.22:

- Zelenski hinnangul kardab Putin tuumarelva kasutada;

- Zelenski: rindel on olukord väga raske;

- Vene režiimi juht Vladimir Putin lubas esmaspäeval, et Moskva saavutab Ukrainas kõik endale seatud eesmärgid;

- Ukraina õhutõrje lasi alla 67 Vene drooni ja ühe raketi;

- Jermak: Ukraina võiduplaani kõiki üksikasju ei saa avalikustada;

- Venemaa saatis Kiievi suunas mitu lainet droone;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1250 sõdurit.

Zelenski: rindel on olukord väga raske

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval, et olukord rindel on väga raske ning et Ukraina väed peavad sügisperioodil tegema kõik, mida suudavad.

"Raportid igast rindelõigust, meie võimetest, meie tuleviku võimetest ja erinevatest ülesannetest: olukord on väga, väga keeruline," lausus Zelenski peale kohtumist Ukraina väejuhtidega.

"Kõik, mis on võimalik sel sügisel teha; kõik, mida suudame saavutada, peame saavutama," lisas ta.

Venemaad saadab Ida-Ukrainas aeglane kuid järjekindel edu

Venelased saavutasid olulistes rindesektorites edusamme ning sõda võib läheneda suurtele linnadele, vahendas portaal Unian 3. üksiku ründebrigaadi aseülem Maksõm Žorini kirjutist Telegramis.

"Kõik on uudistega Vene väe edasitungist juba harjunud, "kusagil seal idas". Ja las nad liiguvad, see ei ole nii hirmus. Kuid nad on juba jõudnud Pokrovskisse, aga sealt pääseb edasi teistesse linnadesse. Kaasa arvatud suurtesse linnadesse, kus elab sadu tuhandeid inimesi," kirjutas Žorin.

Ta ütles, et sõda on praegu väga dünaamiline ja vaenlane tõstab tempot. Kuid Ukraina üksused on kurnatud – need ei roteeru ja puuduvad vahetused.

"Ukraina ühiskond peab ärkama. Ma ei taha kedagi hirmutada, aga me ei ole praegu kõige paremas seisus. Et see kõik välja kannatada, tuleb tegutseda, mitte oodata ja unistada. Ja mis on väga oluline: lõpetada usk muinasjuttudesse peatsest võidust ja rahu saabumisest, mille toob meie asemel keegi teine," lisas Žorin.

Peastaabi viimastel andmetel toimus 24 tunni jooksul rindel 68 kokkupõrget, sissetungijad ründavad aktiivselt Pokrovski ja Kurahhove suunal.

Pokrovski suunal ründas vaenlane 13 korda Vozdviženka, Mõroljubivka, Novotoretske, Mõkolajivka, Lõssivka ja Selõdove asula piirkonnas. Ukraina kaitsejõud tõrjuvad Vene väe pealetungi ja lõid tagasi 11 rünnakut, kaks lahingut käivad.

Venemaa väitis esmaspäeval, et riigi väed vallutasid Ida-Ukrainas asuva Nelipivka küla.

Nelipivkas elas enne Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal veidi alla tuhande inimese. Küla asub New Yorgi nimelise linna lähistel.

Venelased hävitavad Vovtšanski agregaaditehast

Vene sissetungijad üritavad leegiheitjasüsteemi ja liugommidega hävitada Vovtšanskis asuvat agregaatide tehast, vahendas portaal Unian esmaspäeval Harkivi väerühma kõneisiku Vitali Sarantsevi sõnu.

Kõneisik selgitas, et kontrolli kaotamine agregaaditehase üle oli Vene sissetungijate kuvandile võimas löök, mistõttu püüab vaenlane nüüd kasutada selles piirkonnas relvade maksimumulatust.

Sarntsev märkis: "Kasutatakse ka raskeleegiheitjasüsteemi TOS-1A ja heidetakse liugpomme, see tähendab, et vaenlane tegutseb oma tavapraktika kohaselt, hävitades seda, mida ta endale ei saanud."

Kõneisik ütles, et vaenlane ei loobu röövvallutajalikest kavatsustest ja ründab Ukraina kaitseväge. Harkivi suunal on praegu kõige kuumem olukord Vovtšanski kandis.

Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse sõdurid puhastasid 24. septembril Vene sissetungijatest kõik Vovtšanski agregaaditehase hooned.

Zelenski: Putin ilmselt kardaks tuumarelva kasutada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et tema hinnangul kardab Venemaa režiimi juht Vladimir Putin tuumarelva kasutada, kuid lõpuni kindel tema käitumises olla ei saa.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com

"Keegi ei tea, mis ta peas päriselt toimub. Ta võib tuumarelva kasutada ükskõik millise riigi vastu, ükskõik mis hetkel, aga võib ka mitte," rääkis Zelenski USA telekanalile Fox News antud intervjuus.

Samas väljendas Zelenski skepsist Putini jätkuvate tuumaähvarduste suhtes, mida ta on korranud kogu täiemahulise sõja vältel, öeldes, et Putin "armastab oma elu" ja seetõttu kardab tõenäoliselt tuumarelva kasutada.

Zelenski rääkis, et Putini tegevust ei ole võimalik prognoosida, kuna ta ei käitu alati adekvaatselt.

"Sellepärast, et ükski adekvaatne inimene ei tungiks lihtsalt Ukrainale kallale ega teeks seda, mida ta on teinud," lisas Zelenski.

Ukraina liider märkis ka, et Putin armastab liialt oma elu, oma tegevust ja seda, kuidas ta teiste inimeste elukäiku saab määrata ning ilmselt seepärast kardaks tuumarelva kasutada.

Putin: Moskva saavutab Ukrainas kõik seatud eesmärgid

Vene režiimi juht Vladimir Putin lubas esmaspäeval, et Moskva saavutab Ukrainas kõik endale seatud eesmärgid.

"Tõde on meie poolel. Kõik seatud eesmärgid saavutatakse," ütles Putin videopöördumises, mis avaldati nelja Ukraina oblasti annekteerimise teisel aastapäeval.

Pärast täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris annekteeris Venemaa Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastid, mida ta siiani täies ulatuses ei kontrolli.

Pöördumises kordas Putin oma õigustust sissetungiks Ukrainasse vajadusega kaitsta venekeelseid elanikke "neonatsliku diktatuuri eest", mis seadis eesmärgiks "nad igaveseks oma ajaloolisest kodumaast Venemaast ära lõigata".

Putin väitis, et "lääne eliit" olevat "muutnud Ukraina oma kolooniaks, Venemaa vastu suunatud sõjaväebaasiks" ning õhutavad "viha, marurahvuslust... vaenu kõige veneliku vastu".

"Täna võitleme oma laste ja lastelaste turvalise ja jõuka tuleviku eest," lisas Putin.

Ukraina õhutõrje lasi alla 67 Vene drooni ja ühe raketi

Ukraina õhutõrje suutis ööl vastu esmaspäeva kahjutuks teha suurema osa Vene armee välja lastud droonidest ning kolmest raketist ühe.

"Õhutõrjelahingu käigus tulistati alla üks juhitav lennukipomm (liugpomm) Х-59/69 ja 67 vaenlased ründedrooni Shahed, teatas Ukraina õhuvägi. Õhutõrje lasi Vene ründevahendid alla Kiievi, Tšerkassõ, Vinnõtsja, Kirovohradi, Žõtomiri, Poltaava, Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Dnipropetrovski ja Mõkolajivi oblasti kohal," teatasid Ukraina relvajõud.

Teate kohaselt lendas üks droon Valgevenesse, kolm kaotati vaateväljast elektroonilise võitluse tulemusel Ukraina põhjaosas ning üks droon oli teate koostamise ajal veel Ukraina õhuruumis.

Venemaa lasi Shahedi droonid välja Kurski, Jeiski ja Orjoli linna lähistel, ballistilise raketi Iskander-M okupeeritud Krimmi poolsaarelt, liugpommi Х-59/69 Zaporižžja oblasti okupeeritud alalt ning radarivastase raketi H-31P (Х-31П) Musta mere kohalt.

Jermak: Ukraina võiduplaani kõiki üksikasju ei saa avalikustada

Ukraina võiduplaani teatud üksikasju ei saa ka ukrainlastele avalikustada, kuna neid kuuleks siis ka vaenlane, ütles Ukraina presidendikantselei ülem Andri Jermak.

"See on presidendi plaan ja loomulikult, nagu ta lubas pärast selle esitlemist USA presidendile, partneritele, ma arvan, et plaan esitatakse ka ukrainlastele," ütles Jermak pühapäeva õhtul.

"Kuid loomulikult on väga tundlikud osad on suletud. Mitte sellepärast, et oleks saladusi."

"See on meie riik, me kõik oleme täna selle sõna heas mõttes ühtne perekond, mille sees ei saa olla saladusi, eriti sõja ajal. Kuid seda, mis tehakse avalikuks, kuuleme mitte ainult meie Ukrainas, vaid seda kuuleb ka vaenlane," seletas Jermak.

President Zelenski kantseleiülema sõnul on ta veendunud, et Ukraina kodanikud mõistavad vajadust mitte avaldada võiduplaani teatud üksikasju.

"Inimesed on meil väga targad, inimesed kõik mõistavad ja kõik hindavad. Ma arvan, et tihti isegi paremini poliitikutest... ja just seepärast meie ukraina rahvas võidab selle sõja," lisas Jermak.

Venemaa saatis Kiievi suunas mitu lainet droone

Venemaa korraldas esmaspäeva varahommikul Kiievi vastu mitu droonirünnakute lainet, Ukraina õhutõrjeüksused tegelesid mitu tundi rünnakute tõrjumisega, teatas Ukraina sõjavägi.

Reutersiga rääkinud inimesed kuulsid Kiievis arvukalt plahvatusi, mis meenutasid töötavat õhutõrjesüsteemi ja nägid lendavate objektide tabamist.

Kiievis, seda ümbritsevas piirkonnas ning kogu Ukraina idaosas pandi õhuhäire tööle juba kella ühe paiku pärast keskööd.

"Mitmed vaenlase droonid on pealinna lähedal," hoiatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško Telegrami sõnumirakenduses.

Ukraina õhujõud teatasid varem Telegramis, et mitmed Venemaa droonirühmad on teel Kiievi ja Ukraina lääneosa poole. Samuti teatasid õhujõud, et tuvastasid umbes kell neli öösel mitme liugpommi väljalaskmise Venemaa kontrolli all olevatest Ukraina osadest.

Rünnakute tagajärjel tekkinud kahjustuste või inimohvrite kohta esialgu teateid ei olnud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäeva jooksul 1250 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 653 060 (võrdlus eelmise päevaga +1250);

- tankid 8874 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 17 503 (+27);

- suurtükisüsteemid 18 822 (+27);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1204 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 963 (+1);

- lennukid 369 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 16 224 (+38);

- tiibraketid 2610 (+0);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 25 548 (+53);

- eritehnika 3313 (+16).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.