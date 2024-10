Venemaa korraldas suure tuumaõppuse

Kremliga seotud uudisteagentuurid teatasid, et Venemaa relvajõud tulistasid Arhangelski oblastist Plessetski stardiplatvormilt välja mandritevahelise tuumaraketi Jars (vene keeles Ярс, inglise keeles Yars), mis tabas Kamtšatka poolsaarel Kura polügoonil asuvat sihtmärki. Raketi Jars töötas Venemaa välja 2007. aastal. See on rakett, mis suudab kanda nelja termotuumalõhkepead (vesinikupommi - toim.), mis on individuaalselt programmeeritud tabama erinevaid sihtmärke.

Venemaa kaitseministeerium teatas ka, et kaks tuumaallveelaeva Barentsi merel Arktikas ja Ohhoota merel Vaikses ookeanis tulistasid välja ballistilisi rakette, mida saab relvastada tuumalõhkepeadega.

Strateegilised pommitajad Tu-95 harjutasid aga rünnakut kaugmaa tiibrakettidega.

Venemaa kaitseminister Andrei Beloussov ütles Vene režiimijuhile Vladimir Putinile otseülekandes, et õppusel simuleeriti Venemaa "strateegiliste ründejõudude tegevust, kes alustavad massilist tuumalööki vastuseks vaenlase tuumalöögile".

Vene kaitseministeeriumi sõnul oli õppus edukas ja raketid tabasid sihtmärki.

Putin on korduvalt ähvardanud kasutada tuumarelvi agressioonisõjas Ukraina vastu. Septembris alandas Putin Venemaa sõjalises doktriinis tuumalöögi andmise künnist, nii et oleks lubatud vastata tuumarelvaga ka vaenlase massiivsele rünnakule, milles tuumarelvi ei kasutata. Vene tuumadoktriini muutmine lubab Venemaal vastata tuumarelvaga ka mittetuumariikidele, kui neid toetavad tuumariigid, mis vihjab selgelt Ukrainale ja tema lääneriikidest toetajatele.

Tuumadoktriini muudatusettepanekud tehti ajal, mil Ukraina taotleb lääneliitlastelt luba kasutada neilt saadud kaugmaarelvi rünnakuteks Venemaa territooriumile. Kreml on hoiatanud, et see käivitaks suure vastuse.

USA: tegemist oli rutiinse õppusega

USA kaitseministeeriumi pressiesindaja Patrick Ryder ütles, et Ameerika Ühendriigid peavad Venemaa strateegiliste tuumajõudude õppust rutiinseks ega kavatse sellele vastuseks oma hoiakut muuta.

"Niipalju kui mina aru saan, on see tavaline õppus, nii et see pole üllatav. Me ei ole näinud midagi, mis paneks meid oma jõudude hoiakut muutma," ütles Pentagoni pressiesindaja Ryder briifingul.

Ka ekspertide sõnul oli Venemaa teisipäevane tuumarelvaõppus oodatav ja seda kavandati juba mitu kuud.

"Kümme päeva pärast seda, kui USA alustas tuumaõppust Global Thunder, teatas Venemaa, et harjutas massilist tuumalööki. Oluline on lisada, et need harjutused on pikalt ette planeeritud ja mitte otsene reaktsioon teisele," ütles Ameerika teadlaste föderatsiooni tuumateabe projekti direktor Hans Kristensen väljaandele The Telegraph.