Budistlik õpetaja: mida enesekesksemad on inimesed, seda rohkem vallandub sõdu

Tiibeti budismi Shangpa Kagyu liini juhi Instagrami postitused on mitmekesised – reisipiltidest sünnipäeva tähistamise, jooga, jooksmise, jõusaali ja toiduvideoteni välja. See on tema viis püüda jõuda tänapäeva inimesteni.

"Nii püüan end siduda sotsiaalmeediaga. Ma toetan seal tervislikku eluviisi ja joogat ja siis panen muidugi natuke budistlikku õpetust siia-sinna sisse, nii et inimesed ei tüdiks. Muidu tunnevad nad end nagu professori juures," lausus Kalu Rinpotše.

Kalu Rinpotše tegutseb peamiselt Bhutanis ja Euroopas. Bhutan on maailmas kuulsaks saanud selle poolest, et on seadnud sisemajanduse kogutoodangust olulisemaks näitajaks rahvusliku koguõnne.

"Bhutan ei ole lukus välismaailma eest, meil on olemas kogu välismaailma info. Sellele vaatamata tahavad inimesed elada vaimset elu ja leida rahulolu, sellepärast on see kontseptsioon rahvuslikust koguõnnest olemas. Seda ei ole loonud ametnikud, vaid selline on inimeste meelelaad," ütles Kalu Rinpotše.

Praktiline elu ei ole siiski kaugeltki lihtne ka kõuedraakoni maal. Erinevalt naabruses asuvast Tiibetist õnnestus samuti Hiina ja India vahel mägedes asuval Bhutanil jääda iseseisvaks, oma poliitikas hoiab riik neutraalset joont.

"Bhutani riik rajati 480 aastat tagasi ja nad on alates sellest ajast püüdnud olla nii neutraalsed kui võimalik. See olukord meenutab natuke Eesti olukorda, kus ühel pool on Venemaa ja teisel pool Euroopa. Mitte agressiivsus, vaid tolerants ja dialoog ja kesktee otsimine on olnud siiani Bhutani poliitika," lausus Kalu Rinpotše.

Kalu Rinpotšel on samal ajal oma missioon Tiibeti toetamisel.

"Minul ei ole lubatud Tiibetit külastada, sest ma olen Tema Pühaduse dalai-laama teenistuses. Ja see ongi üks põhjustest, miks ma olen Eestis – et levitada sõnumit ja näidata tänu parlamendile, et nad toetavad Tema Pühaduse dalai-laama tegevust ja Tiibetit," ütles ta.

Milline on aga budistlik vaade maailmale, kus näib olevat üha enam sõdasid ja püüet seda jõuga ümber kujundada?

"Võimalus, et puhkeb sõda ja geopoliitiline võitlus riikide vahel, on alati olemas. See ei kao kunagi. Aga kui me muutume hooletuks ja enesekesksemaks, siis see loob rohkem võimalusi sõdadeks ja ebakõlaks. Minu arvates on väga oluline, et me kõik jõuaksime veidi suurema teadlikkuseni omaenese emotsioonidest, sest paljud asjad maailmas on justkui kollektiivne lainetusefekt. Kui suudame luua positiivse lainetusefekti, siis suudame ehk luua mingi positiivsuse," rääkis Kalu Rinpotše.