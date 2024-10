Valitsuse Ida-Viru esindaja Jaanus Purga lahkus ametist

Põllumajandus- ja regionaalminister Piret Hartmani sõnul oli valitsuse piirkondliku esindaja institutsiooni loomise eesmärgiks toetada Ida-Virumaa sotsiaalmajandusliku olukorra parandamist ning suurendada riigi kohaolu maakonnas.

Ministri kinnitusel oli valitsuse peamine ootus Purgale õiglase ülemineku fondi ettevõtlusmeetmete käivitamisele kaasaaitamine ja see ootus on edukalt täidetud, teatas regionaal- ja põllumajandusministeerium.

Purga kinnitas sama pressiteate vahendusel, et talle ametisse asudes pandud kohustused on praeguse seisuga suures osas täidetud, jääb üle oodata projektide edukat käivitumist ja sellega kaasnevat positiivset mõju piirkonnale.

"Õiglase ülemineku fondi ettevõtlusmeetmete rakendamise töö on tänaseks tehtud – suurinvesteeringute taotluste voor sai taotlustega täidetud ning ületatud juulis, väikeste ja keskmiste ettevõtete meede suleti 2. septembril. Sellega sai lubatud töö suuresti ka otsa, septembri jooksul lõpetasin pooleli olevaid tegevusi," selgitas Purga.

Nüüdseks endine Ida-Viru esindaja lisas, et edaspidi tuleb maakonnal ja riigil koos välja mõelda, mida Ida-Viru maakonna heaks edaspidi teha saab – väljaspool õiglase ülemineku fondi.

Kuna keskkonnasäästlikule majandusele üleminek mõjutab kõige enam Ida-Virumaad, on Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi sihik Eestis just seal, et toetada majandust, inimesi ja keskkonda, tulemaks toime tekkivate sotsiaalmajanduslike probleemidega. Toetuste maht on kokku 340 miljonit eurot.

Fondi rahade kasutus on ka üksjagu kriitikat pälvinud. Nimelt on Ida-Virumaal suurte projektide kõrval jagatud väiksemaid toetussummasid ka paljudele ettevõtmistele, nagu näiteks saunafestival, kirveviskamise keskus või tantsumaraton, millel ei näi maakonna põlevkivitööstusest väljumisega tihedat seost olevat.

16. oktoobril 2023 Ida-Viru esindajana tööd alustanud Purga on endine VKG juhatuse liige ning SA Rohetiiger üks asutajaid ja eestvedajaid.