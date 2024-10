Elektri hind kerkib kolmapäeval viimase üheksa kuu kõrgeimale tasemele

Börsielektri keskmine hind on kolmapäeval Eestis 241,37 eurot megavatt-tunnist ning hind on väga kõrge nii hommikul, päeval kui ka õhtul. Vaid öötundidel on hind alla 100 euro megavatt-tunnist.

Kõige kõrgemale kerkib hind hommikul: kella seitsme ja kaheksa vahel on hind 484, järgmisel kolmel tunnil kas 500 eurot või mõni euro alla selle.

Enefiti energiatoodete juht Sander Randver ütles ERR-ile, et üheks kõrge hinna teguriks on madal temperatuur.

"Mis tähendab seda, et kütmise tõttu suureneb nõudlus elektri järele. Mis Soome poolt meid päris tugevalt mõjutab, on see, et neil on Loviisa ja Olkiluoto tuumaelektrijaam remondis, kus suurusjärgus 1,4 gigavatti tootmisvõimsust on väljas," lausus ta.

Randveri sõnul on põhjuseks ka Soome tuuleparkide madal tootlus ning väike päikeseelektri toodang Baltimaades.

"Tänu külmale ilmale on tarbimine kõrgeks läinud ja Soomes on päris olulised piirangud tootmispoolel, mis hinna lõppude lõpuks kõrgeks seavad," lausus ta.

Eesti Energial on Randveri sõnul kõik tootmisüksused töös ning seega hinna mõttes turgu kuidagi rohkem mõjutada ei ole võimalik.

Sama kõrge kui Eestis on elektri hind kolmapäeval ka Lätis, Leedus ja Soomes. Põhjanaabrite juures tuuakse peamiseks põhjuseks samuti jahe ja tuulevaikne ilm. Prognoosi järgi jääb elektri hind seetõttu kõrgele ka neljapäeval, nädala lõpus peaks hind märkimisväärselt langema.

Soomes on praegu remondis või hoolduses tuumajaamad nii Loviisas kui ka Olkiluotos. Tööd mõlemas tuumajaamas peaksid sel nädalal lõppema. Samamoodi on remontide tõttu häiritud Soome ja Rootsi vaheline elektriühendus.