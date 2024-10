Riho Terras: Iraani raketirünnak näitab, kui tähtis on õhukaitse

Euroopa Parlamendi saadik, endine kaitseväe juhataja Riho Terras ütles ETV saates "Terevisioon", et Iraani teisipäevaõhtune raketirünnak Iisraelile näitab seda, kui tähtis on riikide jaoks õhukaitse olemasolu.

Terras ütles saates, et rünnaku ajastus oli tema jaoks üllatav, aga see fakt, et Iraan midagi teeb ei olnud.

"Kogu see rünnak näitab seda, kui tähtis on õhukaitse igale riigile, ka Eestile. Koos Ameerika Ühendriikidega suutis Iisrael jälle selle väga massiivse rünnaku niimoodi tagasi lüüa, et hukkunuid on mõned üksikud. See näitab ka seda, et nii Ameerika Ühendriigid kui ka Iisrael olid mõlemad ka selleks valmis," kommenteeris Terras.

"Ma olen üsna veendunud, et Iisraeli poolt Iraani vastu mingisugune tegevus järgneb. Ja kui see tuleb, siis on see suunatud just Iraani tuumarelva võimekuse potentsiaalsete keskuste vastu, sest see on Iisraeli jaoks eksistentsiaalselt kõige suurem julgeolekurisk. Selle vastu Iisrael igal juhul midagi teeb," rääkis Terras.

Terras tõdes, et Iisraeli viimased tegevused vastuseks 7. oktoobri rünnakutele on olnud väga jõulised. "Ma arvan, et need on väga selgelt tegevused, mida Iisrael teeb nii kaua kuni ta vähemalt mingisuguseks perioodiks on oma vastase, ehk Palestiina vabastusorganisatsiooniga seotud ja Iraani proxyde jõu minimaliseerinud. Päris jagu sellest saada ei ole võimalik, aga vähemalt juhtkonna täielik hävitamine käib praegu süstemaatiliselt,"sõnas Terras.

"Ma olen rääkinud ka mõnede Iisraeli endiste kaitseväelastega, kes täna töötavad erinevates analüütilistes organisatsioonides. Ja nemad ütlevad ka, et seekord Iisrael kavatseb minna nii kaugele, kui võimalik oma probleemi lahendamisega, mis on siis Palestiina vabastusorganisatsoon ja eriti Hamas ja Hezbollah, aga ka ei välista, et tehakse midagi Iraani vastu," lisas ta.

Terrras tõdes, et olukorra teeb keeruliseks mittekonventsionaalse sõjapidamise vastu sõdimine konventsionaalsete vahenditega. "Aga Iisrael on seal kasutamas ka justnimelt õiget vastust, ehk erioperaatoreid. Kõige tähtsam on ju teada, kus sellised rakukesed, komandörid on ja siis füüsiliselt kohale minna ja nad likvideerida. Seda nad praegu süsteemselt teevad," sõnas Terras.

"Tegelikult ei ole Netanyahul ka palju muid võimalusi. Poliitiliselt ta ei saa lõdvemaks lasta. Olukorras, kus nad tegelikult sõna otseses mõttes magasid maha Hamasi ettevalmistused selliseks veriseks rünnakuks, nagu see eelmise aasta 7. oktoobril toimus," lausus Terras.