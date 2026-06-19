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Šveits: USA ja Iraani kõnelused lükkuvad edasi

Välismaa
USA asepresident JD Vance
USA asepresident JD Vance Autor/allikas: SCANPIX/AFP/KEN CEDENO
Välismaa

Šveitsi välisministeerium teatas, et reedeks kavandatud USA ja Iraani ametnike kohtumine lükati edasi.

"Plaanis olnud kõnelused USA, Iraani, Katari ja Pakistani vahel lükati edasi," teatas Šveitsi välisministeerium. 

Ministeerium lisas, et on endiselt valmis kohtumist võõrustama. Šveits teatas varem, et kohtumine toimub reedel Bürgenstocki mägikuurordis. 

USA president Donald Trump ja Iraani president Masoud Pezeshkian allkirjastasid juba kolmapäeval vastastikuse mõistmise memorandumi. Silmast silma nad ei kohtunud. Trump allkirjastas lepingu hoopis Prantsusmaal, viibides Versailles' palees õhtusöögil.

Lepingu allkirjastamine pikendas relvarahu 60 päeva võrra ning avas tee läbirääkimisteks laiemates küsimustes, sealhulgas Iraani tuumaprogrammi üle. USA soovis aga reedel korraldada ka ametliku allkirjastamistseremoonia.

USA asepresident JD Vance lükkas aga edasi oma reisi Šveitsi, kus ta pidi kohtuma Iraani läbirääkijatega, et arutada Washingtoni ja Teherani vahel sõlmitud 14-punktilise sõja lõpetamise kokkuleppe rakendamist.

"Nende läbirääkimiste logistika pole kunagi olnud lihtne ega etteaimatav. Praeguse seisuga ei lahku asepresident täna õhtul. Ootame tehniliste kõneluste alustamist nii kiiresti kui võimalik," ütles neljapäeva hilisõhtul Valge Maja pressiesindaja. 

Iraanile lähedaseks peetav meediakanal Al Mayadeen teatas, et ka Teheran lükkas oma delegatsiooni saatmise Šveitsi edasi. Väljaande teatel oli otsus seotud sellega, et Iisrael jätkab oma kampaaniat Liibanonis. 

USA ja Iraani vaheline vastastikuse mõistmise memorandum näeb ette Liibanonis toimuva võitluse lõpetamist. Samas Iisrael pole lepingu osaline ja on teatanud, et ei kavatse lõpetada oma pealetungi Hezbollah' vastu.  Liibanoni riigimeedia teatas reedel, et Iisraeli viimastes rünnakutes hukkus 16 inimest.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: DW

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