Olulised sündmused seoses Iisraeli tegutsemisega Lähis-Idas:

- Iisrael korraldas Beiruti lõunaosale mitu õhurünnakut;

- Iisraeli saadik ÜRO juures ütles, et riik maksab varsti Iraani raketirünnaku eest kätte.

Iisrael korraldas Beiruti lõunaosale mitu õhurünnakut

Iisrael korraldas kolmapäeval vahetult enne südaööd Beiruti lõunapoolsetele eeslinnadele mitu õhurünnakut.

Tegemist oli kolmanda Iisraeli rünnakulainega Iraani toetatud äärmusrühmituse vastu viimase 24 tunni jooksul. CNN-i ja AFP ajakirjanikud kinnitasid, et Liibanoni pealinna lähedal kärgatasid plahvatused, mida oli kuulda kilomeetrite kaugusele ja mõned hooned vappusid.

Liibanoni tervishoiuministeeriumi andmetel sai hilisõhtul Beiruti südalinnas Iisraeli õhurünnakus surma viis inimest.

Iisraeli sõjavägi andis neljapäeva varahommikul välja ka uue evakueerumiskäsu, milles soovitati inimestel lahkuda mitmest Beiruti tihedalt asustatud lõunapiirkonnast.

"Asute terrorirühmitusele Hezbollah kuuluvate rajatiste ja tugipunktide läheduses, mille vastu armee lähiajal tegutseb," hoiatas Iisraeli sõjaväe pressiesindaja Avichay Adraee sotsiaalmeedias.

Iisraeli saadik ÜRO juures ütles, et riik maksab varsti Iraani raketirünnaku eest kätte

Iraan korraldas teisipäeval Iisraeli vastu raketirünnaku ning saatis juudiriigi pihta ligi 200 ballistilist raketti. Iisraeli suursaadik ÜRO juures Danny Danon ütles telekanalile CNN, et riik maksab varsti selle rünnaku eest kätte.

Danon ütles, et Iisraeli sõjakabinet kaalub oma võimalusi ning ei istu käed rüpes. Tema sõnul tuleb varsti ka vastus.

Pole veel selge, millal ja kuidas Iisrael oma vastulöögi annab. Iisraeli juhid on lubanud, et vastus tuleb jõuline. Näiteks peaminister Benjamin Netanyahu ütles, et Teheran tegi suure vea ja maksab selle eest.

Pole veel ka selge, kas Iisrael kavatseb võtta sihikule Iraani tuumaprogrammi. USA president Joe Biden ütles kolmapäeval, et ei toeta Iisraeli võimalikku rünnakut Iraani tuumarajatistele kättemaksuks raketirünnaku eest. Samas on endiselt võimalik, et Iisrael võtab asja enda kätte ja annab ikkagi löögi Iraani tuumarajatiste pihta.

Iraani rahastatud Hezbollah ja Hamas võitlevad praegu oma olemasolu eest, see jätab ka islamiriigi veelgi haavatavamaks, vahendas The Wall Street Journal. Ka Iisraeli endine peaminister Naftali Bennett ütles, et Iraan on praegu haavatav.