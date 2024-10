Gruusia parlamendi spiiker allkirjastas LGBTQ õigusi piirava seaduse

"Vastavalt põhiseadusele allkirjastasin ma täna "pereväärtuste ja alaealiste kaitse" seaduse, mida (president) Salomé Zurabišvili ei allkirjastanud," ütles spiiker Šalva Papuašvili Facebookis.

Valitsuspartei Gruusia Unistus kiitis "pereväärtuste" seaduseks nimetatava eelnõu heaks septembris parlamendihääletusel, mida opositsioon boikoteeris ja mis suurendas pingeid riigis enne 26. oktoobri parlamendivalimisi.

Valitsusparteiga vastasseisus president keeldus kolmapäeval seadust allkirjastamast.

Gruusia seadus sarnaneb sellele, mida Venemaal kasutatakse LGBTQ-inimeste õiguste piiramiseks, ning "piirab haridusasutustes ja telesaadetes samasooliste suhete ja intsesti propagandat".

Seadus keelab ka sookorrigeerimise, homoseksuaalsete ja transsooliste inimeste võimaluse lapsi adopteerida ning tunnistab Gruusia territooriumil õigustühiseks samasooliste abielud, mis on sõlmitud välisriikides.

Inimõiguslased on seaduse sõnastust kritiseerinud ka selle eest, et see seab ühele pulgale homoseksuaalsed suhted ja intsesti.

Papuašvili sõnul on meetmete eesmärk "tugevdada alaealiste ning mehe ja naise liidul põhinevate perekonnaväärtuste kaitse mehhanismi".

Spiiker väidab, et seaduse aluseks on "muutlike ideede ja ideoloogiate asemel terve mõistus, ajaloolised kogemused ning sajanditevanused kristlikud, gruusia ja euroopa väärtused".

See seadus kaitseb kõigi kodanike õigusi, kinnitas Papuašvili.

Inimõigusorganisatsioonide ja lääneriikide sõnul on seadus diskrimineeriv ja loob LGBTQ-inimeste jaoks ohtliku keskkonna.

Septembris pussitati surnuks Gruusia tuntud transsooline naine. Rünnak leidis aset just sel ajal, kui valitsus uut seadust läbi surus.