Gruusia politsei asus meeleavaldajaid Thbilisis jõuga laiali ajama

Enne vägivalla puhkemist neljapäeva õhtul käis Gruusia parlamendihoone lähedale kogunenud meeleavaldajate vastas seisvate politseijõudude juures Gruusia president Salome Zurabišvili, kes püüdis politseinikke veenda mitte astuma protestijate vastu. Gruusia president oli neljapäeval süüdistanud võimuparteid Gruusia Unistus riigipöördes.

Georgian President Salome Zourabichvili walks up to riot police which refuse to talk to her. Do you serve Georgia or Russia? Zourabichvili asks an officer. pic.twitter.com/EGbp5GijFk