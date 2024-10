Kriitikud: EL-i püüdlusega metsasid kaitsta kaasneb suur halduskoormus

Mullu suvel vastu võetud Euroopa Liidu raadamisvabade toodete määrus puudutab soja, veiseliha, palmiõli, puitu, kakaod, kohviube ja kautšukki. Määruse eesmärk on välistada, et Euroopa nõudlus põhjustab metsade raadamist. Neid kaupu importivad ettevõtted pidid seda hakkama detsembri lõpust tõendama, kuid Euroopa komisjon otsustas aasta jagu aega juurde anda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Me tahame kindlad olla, et kui ettevõtted peavad hakkama oma andmeid kajastama, siis nad saavad seda teha. Eesmärk on veenduda, et see määrus töötab," ütles Euroopa Komisjoni kõneisik Eric Mamer.

Kriitikute sõnul kaasneb Euroopa Liidu püüdlusega metsasid kaitsta suur halduskoormus.

"Ma olen veendunud, et seda määrust ei saa praegu jõustada. See on liiga bürokraatlik. See oleks halduskoormuse õudusunenägu," ütles Euroopa Parlamendi liige, Euroopa Rahvaparteisse kuuluv Herbert Dorfmann.

Määruse pooldajad samas ütlevad, et juba tehtud otsuste ellu viimise edasi lükkamine seab ohtu Euroopa Liidu tõiseltvõetavuse kliimamuutuste mõjudega võitlemisel.

"Meil on olnud kaks aastat aega. Informatsioon, mida on vaja on asukoha andmed. See ei ole nii keeruline. Me räägime maast. Algus on raske, kui on vaja enamus andmetest koguda, aga maa ei liigu," rääkis Fraktsiooni Euroopa Parlamendi liige, Rohelised/Euroopa Vabaliit kuuluv Virginijus Sinkevicius.

Veel on osadel parlamendi saadikutel tekkinud mure, et komisjon avab nii võimaluse määruse sisu hakata uuesti arutama. Praegu seda Euroopa Rahvapartei ei soovi.



"Selleks ei ole aega, et määruse sisu vaadata. Me peame aasta lõpuni jäänud kuud kulutama selleks, et selle edasi lükkamise heaks kiita. Siis vaatame, mis järgmisel aastal saab," ütles Herbert Dorfmann.

Määruse edasi lükkamise peavad kinnitama veel parlament ja liikmesriigid.