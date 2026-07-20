Euroopa Komisjon määras Aliexpressile 550 miljoni eurose trahvi

Euroopa Komisjon määras esmaspäeval Aliexpressile 550 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte on rikkunud digiteenuste määrusest tulenevat kohustust hinnata ja leevendada riske, mis on seotud ebaseaduslike, ohtlike või võltsitud toodete müügiga e-kaubandusplatvormil.

Komisjoni teatel ei ole Aliexpress täitnud DSA-st tulenevat kohustust hinnata hoolsalt oma teenuste kaudu levivate ebaseaduslike, ohtlike või võltsitud toodetega seotud riske.

Muu hulgas heidab komisjon veebikaubandushiiule ette, et neil napib töötaiad ebaseaduslike toodete tuvastamiseks ja eemaldamiseks.

Samuti pole Aliexpress hinnanud piisavalt, kuidas tema soovitus- ja reklaamisüsteemid suurendavad ebaseaduslike toodete leviku ohtu. Komisjoni talituste tehtud testid näitasid, et tarbijatele soovitati või reklaamiti hulgaliselt ebaseaduslikke tooteid enne, kui need platvormilt eemaldati. Ka polnud platvormi modereerimissüsteem piisavalt tõhus.

Komisjon põhjendab trahviotsust sellega, et Aliexpress ei teinud piisavalt ebaseaduslike toodete leviku ohu vähendamiseks. Näiteks levis platvormil arvukalt ebaseaduslikke tooteid, sealhulgas võltsitud tooteid, ohtlikke mänguasju ja ohtlikke kosmeetikatooteid, ning isegi pärast nende tuvastamist jäid need sageli mitmeks nädalaks müügile.

Trahvi suuruse määramisel võttis komisjon arvesse rikkumiste laadi, nende raskusastet Euroopa Liidu kasutajatele avaldatud mõju seisukohast ning rikkumiste kestust, mis jätkus vähemalt kuni 2025. aasta juunini, mil komisjon edastas Aliexpressile oma esialgsed järeldused.

Nõuetekohaste riskihinnangute tegemata jätmine ning süsteemsete riskide maandamata jätmine kujutavad endast digiteenuste määruse alusel eriti raskeid rikkumisi, tõdes komisjon. Trahvi suuruse määramisel võttis komisjon siiski arvesse ka Aliexpressi kasuks rääkivaid leevendavaid asjaolusid.

Aliexpressil nüüd aega 20. oktoobrini, et esitada komisjonile tegevuskava, milles on kirjas meetmed rikkumise heastamiseks. Euroopa digiteenuste nõukojal on alates kava kättesaamisest aega üks kuu, et esitada oma arvamus. Seejärel on komisjonil veel üks kuu aega, et võtta vastu oma lõplik otsus ja määrata kindlaks mõistlik ajavahemik selle rakendamiseks.

Komisjoni otsuse täitmata jätmise korral võidakse ettevõttele määrata perioodilisi karistusmakseid.

Komisjon algatas Aliexpressi suhtes ametliku menetluse 14. märtsil 2024.