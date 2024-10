Brüssel teeb ettepaneku metsade hävitamise keeld aasta võrra edasi lükata

Euroopa Komisjon ütles kolmapäeval, et teeb ettepaneku lükata metsade hävitamist hoogustavate toodete impordi keeld aasta võrra edasi, sest mõned riigid kurdavad, et seaduse tähtsamad aspektid pole küllalt selged.

Komisjon ütles rahvusvahelistelt partneritelt ettevalmistuse taseme kohta saadud tagasisidele viidates, et kavas on anda 2023. aastal vastu võetud seadusele veel 12 kuud üleminekuperioodiks, et tagada selle korralik ja tõhus täitmine.

Komisjon teatas kolmapäeval, et suurfirmad peavad hakkama rakendama seadust 30. detsembril 2025, väiksemate ettevõtete puhul on selleks tähtajaks 30. juuni 2026. Sellega peavad veel nõustuma liikmesriigid ja EL-i parlament.

Uut seadusandlust on viimasel ajal kritiseerinud nii EL-i kaubanduspartnerid kui ka Euroopa tööstused, kes kurdavad uute reeglite keerukuse üle. Need nõuavad ettevõtetelt tõendeid selle kohta, et nende, puit, kohv, kakao, soja, palmiõli ei ole toodetud metsade hävitamise arvelt.

Sellised riigid nagu Brasiilia, Indoneesia ja Malaisia väidavad, et määrus loob kaubandustõkkeid, kahjustab nende väiketootjaid ja seab ohtu globaalse kaubanduse ning tõstab hindu.

Mitmed Euroopa ettevõtted, sealhulgas põllumajanduse ja metsanduse sektorid, on samuti palunud määruse edasilükkamist, leides, et nad vajavad rohkem aega.