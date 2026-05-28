Euroopa Komisjon trahvis Temut 200 miljoni euroga

Autor/allikas: EPA / Scanpix
Euroopa Komisjon määras neljapäeval Hiina e‑kaubanduse firmale Temule 200 miljoni euro suuruse trahvi, kuna ettevõte ei kontrollinud piisava põhjalikkusega, kas platvormil müüakse Euroopas ebaseaduslikke tooteid.

Temu ei hinnanud nõuetekohaselt oma teenusega seotud riske seoses ebaseaduslike toodete levikuga platvormil iga-aastases ülevaates, nagu nõuab EL-i õigus. Selle tulemusel alahindas ettevõte, kui sageli kasutajad võivad leida ja osta ebaseaduslikke tooteid, näiteks vigaseid elektroonikaseadmeid ja ohtlikke beebimänguasju, teatas komisjon.

Trahv on seni suurim, mis on määratud ELi uue platvormiregulatsiooni – digiteenuste määruse (DSA) – alusel. 2025. aasta detsembris määrati näiteks Elon Muski sotsiaalmeediaplatvormile X 120 miljoni euro suurune trahv vähese läbipaistvuse eest.

ELi tehnoloogiavolinik Henna Virkkunen ütles, et Temu rikkumine on väga tõsine, kuna teenuse nõuetekohane riskihindamine on esimene samm Euroopa turule sisenemisel.

Temule määratud trahv tuli ajal, mil Euroopa valitsused soovivad karmistada oma suhtumist Hiinasse. Tippametnikud arutavad EL-i ja Hiina suhteid reedel toimuval kohtumisel. Temu kuulub PDD Holdingsile, mille peakorter asub Dublinis.

Küsimusele võimalike Hiina vastumeetmete kohta ütles Virkkunen ajakirjanikele neljapäeval: "Ma ei näe mingeid riske." Tema sõnul rakendab EL lihtsalt siin kehtivaid reegleid.

Digiteenuste määrus on Washingtonist saanud juba kuid tugevat kriitikat. USA ametnikud on süüdistanud seda sõnavabaduse piiramises sotsiaalmeediaplatvormidel ja Ameerika tehnoloogiaettevõtete ebaõiglases kohtlemises. Temule trahvi määramine võib aidata hajutada kriitikat, et seadus on suunatud üksnes USA firmade vastu.

Komisjon keskendus Temu uurimisel 2024. aasta riskihinnangule, mis oli esimene DSA alusel esitatud riskihinnang. See jäi anonüümsust palunud kõrge Euroopa Komisjoni ametniku sõnul nõutud standarditest oluliselt allapoole.Need hinnangud on DSA jõustamisraamistiku nurgakivi, mistõttu on Temu rikkumine eriti tõsine, lisas ametnik.

Komisjoni sõnul suurendavad riske Temu soovitussüsteemid ja kampaaniad, mis suruvad teatud tooteid tarbijale peale.

Temule määratud trahv jääb siiski tunduvalt DSA maksimaalsest trahvimäärast allapoole, mis on kuus protsenti ettevõtte ülemaailmsest aastakäibest. Komisjon lähtus Temu 2025. aasta tulust, mis oli nende andmetel 53 miljardit eurot. See tähendaks maksimaalselt ligikaudu 2,8 miljardi euro suurust trahvi.

Temu pressiesindaja ütles, et ettevõte võtab komisjoni otsuse teadmiseks ja vaatab selle hoolikalt läbi.

Nüüd on Temul kolm kuud aega esitada plaan, kuidas ettevõte kavatseb komisjoni tuvastatud probleemid lahendada. EL-i täitevvõim ja riiklikud ametiasutused hindavad seejärel Hiina platvormi plaani ning otsustavad seejärel järgmiste sammude üle.

Temut võivad siiski oodata täiendavad sanktsioonid, kuna Euroopa Komisjon uurib jätkuvalt platvormi sõltuvust tekitavat disaini.

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: Politico

