Omniva äriklientidel tuleb pakisaatmise eest rohkem maksma hakata

Sel nädalal teavitas Omniva oma ärikliente, et alates 1. novembrist tõstavad nad pakiautomaatide saadetiste tarnehindu viie protsendi võrra.

Uue hinnakirja kohaselt tõuseb näiteks S-suuruses paki saatmise hind Eestis seniselt 2,47 eurolt 2,59 euroni, Eestist Lätti paki saatmise hind aga 6,38 eurolt 6,70 euroni ning hindadele lisandub käibemaks.

Eriti suure ehk XL-suuruses paki Eesti piires saatmine postkontorisse, mis seni on maksnud 5,50 eurot, hakkab novembrist maksma 5,78 eurot pluss käibemaks. Kullerteenuste hinnad jäävad endiseks.

"Hinnamuutus tuleneb eelkõige makromajanduslikust olukorrast ja sellega kaasnevast üldisest hinnatõusust ning puudutab vaid ärikliente," ütles Omniva pakiteenuste juht Andris Eglajs ERR-ile.

Hinnatõus ootab ilmselt peatselt ees ka DPD kliente. Ettevõtte tegevjuht Remo Kirss ütles, et kullerteenuste hinnad on juba pikka aega olnud tugeva surve all, sest konkurents on transpordisektoris tihe.

"Pikalt vindunud kriisid ja üleüldine sisendhindade kasv on kestnud aastaid," tõdes Kirss. "Koos saabuvate maksumuudatustega ning kütuse- ja energiahindade kallinemisega lisandub täiendav mõju, mis tähendab lähiajal kindlasti laialdast hinnakorrektsiooni kogu sektoris, millest ei pääse ka DPD".

Posti Gruppi kuuluva Smartpost Itella Baltikumi turunduse, kliendikogemuse ja klienditeeninduse juht Annika Parm jättis küsimusele, kas ettevõte samuti hindu tõsta plaanib, otsesõnu vastamata.

Ta märkis, et Smartpost Itella eesmärk on kasumlik kasv ning hinnakujundus on üks element, mis aitab seda eesmärgi saavutada.

"Pakiveoturul on tihe konkurents ja see annab meile tõuke toimida eriti efektiivselt. Hinnatõusude eesmärk on tavaliselt katta suurenenud tootmiskulud, mis tulenevad näiteks kasvavast inflatsioonist, intressimääradest, kütusehindadest ja tööjõukuludest," lausus ta.

Parm lisas, et kui Smartpost Itella peaks mõne oma teenuse hinda muutma, siis esmajärjekorras teavitaksid nad sellest otse oma kliente.

"Meie eesmärk on lisaks tulusale kasvule ning töötajate heaolule mõstagi ka see, et meie klientidel läheks hästi," lausus Parm.