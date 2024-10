Iisrael jätkab Hezbollah' ründamist Liibanonis

Olulised sündmused seoses Iisraeli tegutsemisega Lähis-Idas:

- Trump: Iisrael peaks ründama Iraani tuumarajatisi;

- Iisraeli armee jätkab Liibanonis äärmusrühmituse Hezbollah võitlejate vastast tegevust;

- Beiruti lõunaosas kostis plahvatusi;

- Hezbollah teatas kokkupõrgetest Iisraeli sõduritega Liibanoni piiril;

- Hezbollah korraldas raketirünnaku Iisraeli lennuväebaasile;

- Hamas teatas oma komandöri hukkumisest Liibanonis;

- ÜRO: Liibanoni rahuvalvajad jäävad paigale.

Trump: Iisrael peaks ründama Iraani tuumarajatisi

USA presidendikandidaat Donald Trump ütles reedel Põhja-Carolina osariigis toimunud kampaaniaüritusel, et Iraan peaks ründama Iraani tuumarajatisi.

Iraan korraldas sel nädalal ballistiliste rakettide rünnaku Iisraelile, millele Iisrael siiani vastust kaalub.

USA vabariiklaste presidendikandidaat Trump rääkis reedel toimunud valimiskampaania üritusel korduvalt, et toetab, erinevalt praegusest demokraadist president Joe Bidenist, lööke Iraani tuumarajatistele.

"See on asi, mida sa tahad tabad, eks," sõnas Trump. "Ma arvan, et siin ta (Biden) eksib. Tuumarelvad on meile suurim risk."

Trump märkis, et Biden oleks pidanud väljendama toetust tuumarajatiste ründamisele. "Kuid kui nad temale selle küsimuse esitasid, oleks pidanud vastus olema – kõigepealt tabage tuumarajatisi ja muretsege ülejäänu pärast hiljem," sõnas ta.

Trump says Israel should "hit" Iran's nuclear facilities. Yet another bold "anti-war" statement on his part -- a terrifying blow to the Deep State and military-industrial complex pic.twitter.com/BXwfCiR46Y — Michael Tracey (@mtracey) October 5, 2024

Sama seisukohta väljendas Trump nii kampaania ajal kõnet pidades kui ka ajakirjaniku küsimustele vastates.

Donald Trump: Israel should take out Iran's nuclear sites. pic.twitter.com/rzQbF2N1c8 — Mike (@Doranimated) October 4, 2024

Iisraeli armee jätkab Liibanonis äärmusrühmituse Hezbollah võitlejate vastast tegevust

"Ööl vastu laupäeva ründasid õhujõud sõjaväeluure info põhjal Hezbollah´ terroristide juhtimiskeskust Liibanoni lõunaosas Salah Ghandouri haigla kõrval asuvas mošees," teatas Iisraeli armee oma avalduses.

Iisraeli relvajõudude teatel kasutasid Hezbollah´ terroristid juhtimiskeskust Iisraeli armee ja riigi vastaste terrorirünnakute kavandamiseks ja elluviimiseks.

Salah Ghandouri haigla, mida juhib Hezbollah´ga seotud Islami Tervisekomitee, teatas, et rünnakus sai haavata üheksa haigla meditsiinitöötajat, kellest enamiku seisund on raske. Haigla sai enne Iisraeli õhurünnakut evakueerimishoiatuse.

Liibanoni riiklik uudisteagentuur NNA teatas, et Iisrael tulistas Bint Jbeili linnas asuva haigla territooriumi mürskudega. Haigla direktor Mohammed Sleiman ütles, et haigla sai otsetabamuse ja evakueeriti.

Beiruti lõunaosas kostis plahvatusi

Ööl vastu laupäeva kostus mitu plahvatust Liibanoni pealinna Beiruti lõunaosas, teatasid uudisteagentuuri AFP korrespondendid.

Beiruti lennujaama lähistel nähti tõusmas suitsu.

Iisraeli armee araabiakeelne esindaja Avichay Adraee hoiatas varem piirkonna elanikke, et nad lahkuksid sealt.

Hezbollah teatas kokkupõrgetest Iisraeli sõduritega Liibanoni piiril

Hezbollah teatas ööl vastu laupäeva jätkunud relvakokkupõrgetest Iisraeli sõjaväelastega Liibanoni piirialal.

"Vaenlase sõdurid uuendasid katset tungida edasi Adaysseh' küla piirkonnas ning Hezbollah' võitlejad astusid sellele vastu, kokkupõrked jätkuvad," teatas Hezbollah oma avalduses.

Šiialiikumine teatas varem, et tema võitlejad sundisid Iisraeli üksusi samas piirkonnas taganema.

Hezbollah korraldas raketirünnaku Iisraeli lennuväebaasile

Hezbollah teatas laupäeval raketirünnakust Iisraeli põhjaosas Haifa linna lähedal asuvale Ramat Davidi lennuväebaasile.

Baas asub Liibanoni piirist umbes viie kilomeetri kaugusel.

Hezbollah teatas avalduses, et rühmituse võitlejad tulistasid baasi rakettidega Fadi-1. Ühtlasi teatas liikumine Iisraeli tanki tabamisest Liibanoni lõunaosas.

Hamas teatas oma komandöri hukkumisest Liibanonis

Palestiina äärmusrühmitus Hamas teatas aga, et Iisraeli õhulöögis Liibanoni põhjaosa põgenikelaagrile hukkus nende üks komandör koos oma perega.

"Komandör Saeed Attallah Ali, tema naine ja kaks tütart hukkusid sionistide pommirünnakus tema majale Beddawi laagriles Tripoli lähistel," teatas Hamas.

ÜRO: Liibanoni rahuvalvajad jäävad paigale

Liibanonis asuvate ÜRO rahuvalvejõudude (UNIFIL) juhtkond teatas laupäeval, et rahusõdurid ei lahku Liibanoni lõunaosas oma positsioonidelt hoolimata Iisraeli palvest ümber paigutuda.

"Iisraeli relvajõud teavitasid 30. septembril UNIFIL-i kavatsusest korraldada maavägede piiratud sissetunge Liibanoni lõunaossa. Nad esitasid taotluse, et me paikneksime osalt oma positsioonidelt ümber," teatas UNIFIL avalduses, mille kohaselt "rahuvalvajad jäävad kõigile positsioonidele ja ÜRO lipp lehvib endiselt".

Piirkonnas asuvad ka Soome rahuvalvajad.