Mitmel kliinikul on laste hambaraviks eraldatud raha otsas

Kuigi laste hambaravi on Eestis tasuta, tuleb mitmes kliinikus vanematel see endal kinni maksta, sest tervisekassa eraldatud raha on juba otsas. Kuna järgmisel aastal on tervisekassal raha veelgi vähem, on kliinikud teinud ettepaneku täiskasvanute hambaravi hüvitiste pealt kokku hoida.

Kui lapsevanem Maria septembri lõpus lapsega hambaarsti juurde jõudis, sai ta üllatusena teada, et kuigi laste hambaravi on Eestis tasuta, siis seekord tuleb tal vastuvõtt ise kinni maksta.

"Vastuvõtu töötaja andis teada, et tervisekassa oli sama päeva hommikul andnud teada, et selle aasta laste hambaravi raha on otsas, ning tasuta on kõik jälle uuest aastast", kirjutas naine "Aktuaalsele Kaamerale".

Haldja Hambaravi juhatuse liige Madis Tafenau rääkis, et avastas septembris, et hambaraviks eraldatud vahendit hakkavad otsa saama.

"Meie maht on ligikaudu 9000 last või ravijuhtu ja summa summarumilt ligikaudu miljon eurot," sõnas Tafenau. "Avastasin septembrikuus, et hakkavad vaikselt vahendid otsa saama. Kuna meie järjekorrad on aasta lõpuni, siis pidime tõmbama pidurit sellele."

Tafenau sõnul on olukord praegu kliinikus keeruline, sest pahased lapsevanemad ei vali administraatoritega suheldes sõnu ja püüavad luisates lapsi arsti vastuvõtule saada.

"Meil on niimoodi, et oktoobri lõpuni me tuleme välja omadega ja selle kahe kuu peale on 200 või 300 000 suurusjärk, mis oleks vaja juurde saada," lisas Tafenau.

Tervisekassa partnerlussuhete osakonna juhataja Marko Tähnas ütles, et laste hambaravis on selle aasta lepingumaht üle 49 miljoni euro.

"Selle aasta lepingumaht laste hambaravis on natukene üle 49 miljoni euro, see on kahe aastaga kasvanud üle 46 protsendi. Meil on keskmine lepingu täituvus 75 protsenti,mis on enam-vähem selles tempos, kus ta võiks olla," lausus Tähnas.

Tähnase sõnul on kümnes kliinikus laste raviraha juba otsas.

Kui varasematel aastatel sai tervisekassa kliinikutele hõlpsasti lisaraha anda, siis tänavuse pingelise eelarve tõttu pole see võimalik.

Praegu uurib tervisekassa võimalust võtta osa raviraha ära neilt kliinikutelt, kus seda veel pole ära kasutatud.

"Tervisekassa järgmiste aastat eelarve on veel pingelisem kui sel aastal," sõnas Tähnas. "Meie puudujääk on sadades miljonites ja tervisekassa tegi päris mitu ettepanekut valitsusele, kuidas raha kokku hoida. Üks neist oli tõesti täiskasvavanute hambaravihüvitis."

Terviseminister Riina Sikkuti (SDE) sõnul arutas valitsus tervisekassa ettepanekuid poolteist kuud tagasi ja otsustas täiskasvanute hambaravi hüvitisi mitte kärpida.