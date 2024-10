Haapsalus toimus üle-eestiline kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng

Kaitseliidu noorteorganisatsioonide liikmed rivistusid laupäeva hommikul enne starti Haapsalu raudteejaama ette. Matkamängust osavõtjaid oli kõigist Eesti nurkadest.

"Ma loodan, et meil läheb hästi ja et saaks teha erinevaid ülesandeid, mida me oleme varem õppinud ja eriti ma ootan seda, et saaks lasta ja meditsiini," ütles kodutütarde Viru ringkonna liige Selena.

Kodutütarde Viru ringkonna liikmele Kristinile meeldib olla kodutütar, sest see võimaldab põnevaid asju teha ja metsas käia.

Matkamäng pani osalejad proovile orienteerumises. Liikuda tuli üle Haapsalu asunud punktide vahel.

"Siin käigus saavad harjutada erinevate ülesannete täitmist. Ülesanded on tõesti erinevad. On paadi ülesanded, on laskmist, on kõike," ütles Lääne maleva noorkotkaste malevapealik Raigo Õiglas.

Õiglase mainitud paadipunkt asus Väikese viigi ääres, kus noortel tuli teha kummipaadiga ring ümber vees asuva poi.

Haapsalu raudteejaama pargis läbisid osalejad takistusraha ja kohaliku spordihoone keldris tuli end tõestada lasketiirus.

Mõned ülesanded viisid noored ka metsa.

Matkamängus osalenute hulgas oli neid, kelle jaoks oli see esimene selline võistlus, kuid ka neid, kes on varem end proovile pannud.

Harju Noorte Kotkaste Loksa rühma liige Keorg ütles, et tunneb ennast kõige kindlamalt topograafias, koordinaatide määramises ja ka spordis.

Gabriel rääkis, et tema rühmal on väga hästi tulnud välja sõlmed ja meditsiin.

Matkamängus osales 16 võistkonda kodutütreid ja 12 võistkonda noorkotkaid.