Kaitseliit soovib järgmise aasta võidupüha paraadi korraldada Pärnus

Kaitseliidu peastaabist öeldi ERR-ile, et kaitseliit on teinud presidendile ettepaneku, et võidupüha paraad korraldatakse 2025. aastal Pärnus koostöös sealse omavalitsuse ja teiste partneritega.

"Üleriigilise paraadi toimumispaiga valimisel arvestame kaitseliidu üldist tegevuskava (väljaõpe, õppused) nii et meie neli kaitseringkonda saaksid korraldamisel võrdse koormuse," lausus Neeme Brus kaitseliidu peastaabi

strateegilise kommunikatsiooni osakonnast.

Pärnus toimus võidupüha paraad viimati 2012. aastal. Sel aastal toimus paraad Narvas.

Võidupüha paraad toimub traditsiooniliselt võidupühal ehk 23. juunil. Aastast 2000 korraldab võidupüha paraadi kaitseliit. Enne seda korraldas aastast 1994 paraade kaitsevägi.