Ukraina sõjaväeluure lõi Vene Balti laevastiku miinijahtija rivist välja

Ukraina sõjaväeluure agentuur (HUR) teatas esmaspäeval, et lõi rivist välja Venemaa Balti laevastiku miinijahtija Aleksandr Obuhhovi.

HUR-i teatel viidi läbi sabotaaž ning Kaliningradi oblastis Baltiiski linnas asuv miinijahtija sai suuri kahjustusi. Väidetavalt tekkis laeva gaasitorusse salapärane auk ning ja selle kaudu sattus vesi mootorisse.

Laev on nüüd kapitaalremondis, kuna kahjustada sai selle mootor. HUR-i teatel on laeva remontimine tehniliselt keeruline ning see läheb maksma palju raha.

Agentuur avaldas ka videolõigu, kus tundmatu inimene tegutseb laeva sees ja kirjeldab sabotaaži tagajärgi. Pole selge, millal sabotaažiakt toimus.

HUR on ka varem teatanud sarnastest sabotaažiaktidest. Aprilli alguses teatas Ukraina sõjaväeluure, et Baltiiski linnas süttis põlema Vene raketilaev Serpuhhov.