RMK kvalifitseeris kõik viis puidu väärindamist plaanivat ettevõtet

Riigimetsast varutavale vähemväärtuslikule paberipuidule ning raidmetele jätkavad seega konkureerimist Fibenol, Biojet, Horizon, Power2X ja VKG Fiber.

Kvalifitseerimine oli esimene kolmest läbirääkimise etapist, mis pandi paika müügikuulutuse avaldamisega, teatas RMK.

Ettevõtjate ülesandeks oli müügiteates märgitud nõuetele vastavate äriplaanide esitamine, nende esitlemine ja hindamiskomisjoni küsimustele vastamine. Komisjon hindas, et kõigi ettevõtjate esitatud dokumentatsioon ja äriplaanid vastasid kvalifitseerimise nõuetele.

Edasi jätkab komisjon juba varem alustatud teise etapi ehk äriplaanide hindamise etapiga. Hindamiskomisjon hindab sooviavaldustega esitatud äriplaane lähtudes lisandväärtusest, süsiniku sidumise mahust ja perioodist ning äriplaani kestlikkusest.

"Äriplaanide hindamisel lähtub komisjon hindamismetoodikast. Suurt kaalu omab see, kas projekt aitab luua kõrgema lisandväärtusega toodet, mille majanduslik olulisus ja rahaline mõõde Eesti majandusele tervikuna oleks võimalikult suur. Eraldi vaatluse all on tootmistehnoloogia uudsus ja rakendatavus," selgitas RMK.

Teine valikukriteerium on keskkonnamõju – kui palju suudavad plaanitavad tooted süsinikku siduda ja kui pikaks ajaks ning teistpidi, mis on nende toodete asendusefekt fossiilse heitme vähenemisele.

Kolmas kriteerium on RMK teatel kestlikkus ja seos Eesti kliimaeesmärkidega. Mida paremini on kliimaeesmärkide saavutamist toetav tegevus kirjeldatud ning finantsplaanid on realistlikud, seda rohkem punkte projekt teenib.

Eelduslikult kestab äriplaanide hindamine kuni kaks kuud, misjärel on RMK juhatusel hindamiskomisjoni ettepanekust lähtuvalt otsustamise koht, milliste ettevõtjatega kestvuslepingu sõlmimise läbirääkimisi jätkatakse uue tootmisüksuse rajamise etapis.

Viimasesse etappi jõudnud ettevõtjad peavad RMK-le tähtaegselt esitama teavet tootmisüksuse rajamise kulgemise kohta. See hõlmab infot maakasutusõiguse, läbi viidud keskkonna- ja sotsiaalmajanduslike mõjude hindamise, väljastatud keskkonna-, ehituslubade ning investeerimisotsuste kohta.

RMK täidab puidukeemiatehase rajamiseks tingimuste loomisega riigi kui omaniku ootust väärindada puitu maksimaalselt Eestis kohapeal.

RMK-l on turuosalistele pakkuda Eestis keemiliseks või mikrobioloogiliseks väärindamiseks ca 0,7 miljonit tihumeetrit vähemväärtuslikku puitu aastas, eeskätt paberipuitu, mis seni on liikunud riigist välja, ning kuni 0,14 miljonit tihumeetrit raidmetest ja võsast hakkpuitu.

Alates 2024. aastast müüb RMK puitu kestvuslepingute alusel vaid Eestis kohapeal tegutsevatele puidutöötlejatele. Vahendajad enam kestvuslepinguga puitu osta ei saa.