Kaitseministeerium on sunnitud Tallinna kesklinnas asuva hoone taas oksjonile panema

Kuigi juuni algul selgus, et kaitseministeeriumil õnnestus kolmandal enampakkumisel 1,145 miljoni euro eest maha müüa Narva maantee 8 hoone, siis nüüd pannakse hoone uuesti enampakkumisele. Vastava käskkirja allkirjastas kaitseminister Hanno Pevkur nädalapäevad tagasi.

Hoone müügiga tegeleva riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) esindaja ütles ERR-ile, et enampakkumise võitjast olenevatel põhjustel ei õnnestunud notariaalset võõrandamislepingut sõlmida ning seetõttu on hoone uuesti müügis.

Juunikuise enampakkumise võitis Appsy OÜ, mis on 2019. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevusalaks on programmeerimine ja tarkvara konsultatsioon, peamiselt mobiilirakenduste arendamise konsultatsioon. Ettevõtte kõrvaltegevusalaks on neile kuuluva kinnisvara üürileandmine.

ERR pöördus Appsy poole, kuid neljapäeva jooksul neilt kommentaari ei õnnestunud saada.

Majandusaasta aruande järgi oli Appsy mullune kasum 137 370 eurot, aasta varem oli kasum 268 013 eurot.

Uuel enampakkumisel alghind kerkib

Uus enampakkumine saab olema järjekorras juba neljas. Tänavu jaanuaris tunnistas Pevkur käskkirjaga Narva maantee 8 hoone teistkordse müügiürituse nurjunuks. Esimene enampakkumine nurjus mullu suvel, toona tõi kaitseministeerium põhjuseks vähese huvi etteantud tingimuste raames.

Kui esimesel enampakkumisel oli hoone alghind veidi üle miljoni euro, siis teisel 990 000 eurot. Kolmandal enampakkumisel oli alghinda langetatud 700 000 euroni, neljandal enampakkumisel on alghinda aga taas tõstetud, 800 000 euroni.

RKIK-ist öeldi, et nad analüüsisid kolmandas voorus tehtud pakkumisi ning uue alghinna määramisel lähtuti hinnatasemest, mis oli kõigile enampakkumisele registreerunud pakkujatele vastuvõetav.

Viimati tegutses Narva maantee 8 hoones väejuhatuse raamatupidamiskeskus. Varem on Narva mnt 8 hoones tegutsenud ka kaitseressursside amet ja reservohvitseride kogu.