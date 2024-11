RKAS: kõik riigile kuuluvad tühjad hooned kindlasti otse müüki ei lähe

Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS) müüb praegu enampakkumisel kolme objekti – kahte Tartus ning Tallinnas on enampakkumisel endise Tallinna vangla kinnistu. Vabamüügis on üks Tallinna vanalinnas asuv kinnisvara. Kutsehariduse reformi tõttu võib tühjaks jääda riigile kuuluv Hiiu-Suuremõisa hoone.

Mis saab riigile kuuluvatest ja tühjaks jäävatest hoonetest ning mis summa eest ja kui palju riigi kinnisvara mingil aastal müüki pannakse, sõltub RKAS-i haldusteenuste direktori Karel Aasranna sõnul riigifirma finantsplaneerimisest. Riigieelarve keeruline seis otsest müügisurvet kaasa toonud ei ole.

"Tegemist on riigile mittevajaliku varaga. Aga kindlasti erasektorile võiks see olla likviidne vara, mida omandada," märkis Aasrand.

"Kui palju riigile kuuluvaid hooneid lähiaastatel tühjaks jääb, sellele on keeruline vastata, sest see protsess on ju pidev ja alati ei tähenda, kui objekt jääb tühjaks, et see hoone läheb müüki. Müüki läheb ikkagi see hoone, mille kohta oleme hinnanud, et riigil seda enam vaja ei ole ehk see on mittevajalik kinnisvara. Samamoodi võib mõni tühi hoone olla tulevikus vajalik näiteks mõne teise asutuse asenduspinnana jne. Ehk kõik tühjad hooned kindlasti otse müüki ei lähe," rääkis Aasrand.

Järgmise aasta müügiplaan on alles koostamisel.

"Mis müüki pannakse, konkreetseid objekte ma täna välja ei käi. Me teeme igaks aastaks konkreetsed müügiplaanid. See sõltub müügi eesmärgist, mis on see number, kui palju me objekte müüki paneme. Järgmise aasta plaani praegu me koostame ja neid objekte detailselt välja tuua ei saa, aga lähiajal see kindlasti selgub, mis meil konkreetselt järgmises aastas müügiplaan on," ütles Aasrand.