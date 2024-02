Riigiasutused ei leia oma Tallinna hoonetele ostjaid

Kaitseminister Hanno Pevkur tunnistas jaanuari viimase päeva käskkirjaga Narva maantee 8 hoone müügi nurjunuks. Tegu oli teise katsega hoonet maha müüa.

Esimene enampakkumine nurjus mullu suvel, toona tõi kaitseministeerium põhjuseks vähese huvi "etteantud tingimuste raames".

RKIK-i pressiesindaja Andri Maimets ütles ERR-ile, et huvi on hoone vastu tegelikult suur, kuid nende nõutavat alghinda pole keegi siiski veel olnud nõus maksma.

"Hoonega on tutvumas käinud kümneid ettevõtteid ja isikuid, kuid tõsi, reaalselt alghinda ületavate ostupakkumisteni ei ole siiski jõutud," ütles ta.

Esimesel enampakkumisel oli hoone hind veidi üle miljoni euro, selle määramisel lähtuti hindamisest. Kuivõrd riigivaraseadus lubab teistkordsel avalikul enampakkumisel hinda langetada, oli nüüd alghind 990 000 eurot.

Kas hoonele korraldatakse ka kolmas enampakkumine või tehakse sellega midagi muud, otsustatakse lähiajal, ütles Maimets.

Müüki pandi hoone mullu seetõttu, et see seisis tühjana ja vajadust selle järele polnud. Varem on Narva mnt 8 hoones tegutsenud ka kaitseväe peastaap ja reservohvitseride kogu.

Endine kohtuhoone Liivalaia tänaval. Autor/allikas: RKAS

Liivalaia kohtuhoone ootab detailplaneeringut, enne uuesti müüki ei panda

Mullu suvel juhtus sama lugu ka Liivalaia tänaval asuva endise kohtuhoonega, mille enampakkumisele ei laekunud ühtki pakkumust. Selle müügiga tegeleb RKAS.

Toona pakkusid ERR-iga rääkinud eksperdid, et enampakkumise alghind (4,5 miljonit eurot) oli liiga kõrge ning alghind oleks võinud olla pigem 3 ja 3,5 miljoni vahel. Lahe Kinnisvara vanempartner ja kutseline hindaja Virgo Laansoo märkis, et Eestis on taolise arendusprojekti jaoks võimekus viiel kuni kümnel arendajal, kuid alghind ei vastanud nende nägemusele.

Teiseks oluliseks põhjuseks märkisid eksperdid detailplaneeringu puudumise ning selle, et detailplaneeringut on menetletud juba 2016. aastast.

Nüüd ootabki RKAS, et Tallinn detailplaneeringu kinnitaks, enne hoonet ja kinnistut uuesti müüki ei panda. Lisaks oodatakse, et linn kinnitaks ka teede- ja tehnovõrkude lepingu.

Teine punkt tähendab, et müügiga peab väheke ootama, sest Tallinnal on kavas Liivalaia tänav täielikult rekonstrueerida ning linnavalitsusest on ERR-ile öeldud, et projekteerimisega kavatsetakse tänavu alustada. See võib aga aega võtta tavapärasest rohkem, sest linnavalitsusel on plaanis senisest põhjalikumalt kaasata projekteerimisse kohalikud elanikud ja nende arvamused. Seega ei valmi projekt kindlasti tänavu.

RKAS-ist öeldi ERR-ile, et mõned arendajad on vahepeal endise kohtumaja vastu huvi tundnud, kuid ootavad samuti detailplaneeringu kinnitamist.

Kuni uue omaniku leidmiseni on hoone konserveeritud ja mingeid tegevusi seal ei toimu, lisati RKAS-ist.

Hiljuti pani RKAS müüki ka Toompuiestee alguses asuva endise patendiameti maja. Hoone alghind on 2,3 miljonit eurot ning enampakkumise tähtaeg on 29. veebruar. Tegu on kolmekorruselise hoonega, mis on ehitatud 20. sajandi alguses, paarkümmend aastat hiljem ehitati hoonele kolmas korrus.

Endine patendiameti hoone Toompuiesteel. Autor/allikas: RKIK

Riigiasutused on üleüldse hooga kinnisvara müüma hakanud. Kolmapäeval teatas haridus- ja teadusministeerium, et korraldab avaliku enampakkumise Kloogaranna noortelaagri kompleksi müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28. veebruar.

Noortelaagri kompleksi kuulub kolm kinnistut, mida võõrandatakse enampakkumisel üksikobjektidena. Kolme kinnistu alghind kokku on 732 000 eurot.

Ministeeriumi sõnul pandi nende haldusalas olev kompleks müüki, sest kompleksi investeerimisvajadust arvestades ei ole selle pidamine ministeeriumile mõistlik.