Riik otsustas Tartu Ülikooli kliinikumi uue korpuse ehituse edasi lükata

Tartu Ülikooli kliinikumi F-korpus valmis 1976. aastal. Kuuel korrusel asuvad radioloogia-, kopsu-, sisehaiguste- ja südamekliiniku erinevad osakonnad. Kliinikumi südamekliiniku juht, doktor Alar Irs rääkis, et F-korpuse uuendamise võimalusi on kaalutud pikka aega.

"See on kahjuks ehitatud nii, et ei ole võimalik renoveerida kaasaegseks haiglaks ega isegi mitte sellistele kaasaegsetele nõuetele lähedaseks haiglaks. Seepärast oli kliinikumil väga-väga-väga põhjalikult läbi kaalutud plaan uue korpuse ehitamiseks. Aga loomulikult keegi ei jää ravimata, me kavatseme siin 21. sajandi ravi pakkumisega jätkata," lausus Irs.

Tööde prognoositav maksumus oleks ligi 90 miljonit eurot. Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu rääkis, et kuna järgmistel aastatel on riigil vaja kulusid kokku hoida, siis vaadati üle kõik riigisektori asutuste investeerimisplaanid.

"Kliinikumi puhul siis ka vaadati üle seda konkreetset objekti, mis sellel aastal esimest korda finantsplaanides välja toodi suure investeeringuna. Ja kõiki neid kokkuhoiukohti ja ajalisi nihutamisi hinnates otsustati ka see investeering ajaliselt edasi lükata, mitte siis ära jätta," selgitas Kirsipuu.

Tartu Ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ütles oma kirjalikus kommentaaris, et kliinikum alles seedib infot ega oska veel öelda, mis saab edasi. Ta lisas, et võimalikku mõju teenuse kvaliteedile näitab aeg, kuid selge on see, et kliinikumi praegune F-korpus on vana ja amortiseerud ning selle tingimused ei ole kaasaegsed ei patsientidele ega töötajatele.

Planeeritud oli kõigi korpuses paiknevate üksuste kolmeks aastaks asenduspindadele kolimine ja selle aja jooksul uue hoone ehitamine.

"See ei ole haigla jaoks mingi lihtne otsus. Juba töö ümberkorraldamise maht on väga suur ja see ei tulene suurest ehituslustist, vaid see on väga hoolikalt kaalutud otsus, sest ega keegi ei lubanud ju kliinikumile mingit riigi- ega muud toetust. See oleks olnud Eesti meditsiinitaristus viimasel ajal vist esimene ilma Euroopa Liidu toetuseta ehitatud maja, sest seda on lihtsalt nii väga vaja," rääkis Irs.

Hiljemalt 1. novembriks peab Tartu Ülikooli kliinikum esitama rahandusministeeriumile uuendatud finantsplaani, kuhu on sisse kirjutatud investeeringu edasilükkamine.