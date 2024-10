Putin kohtus Türkmenistanis Iraani presidendiga

Nii Putin kui Pezeshkian kannavad presidendi tiitlit, nende tegelik staatus pole aga võrreldav.

Putin ise on Venemaa tegelik juht ning ta kontrollib ka riigi sõjaväge. Islamiriigis kuulub tegelik võim aga ajatolla Ali Khameneile ja Pezeshkian täidab pigem kannupoisi ametikohuseid.

Putin ja Pezeshkian kohtusid esimest korda. Kreml teatas varem, et kohtumisel tulevad arutusele kahepoolsed suhted ja olukord Lähis-Idas.

Pezeshkian kohtub Putiniga ka oktoobri teises pooles, kui väisab Venemaad, et osaleda BRICS-i tippkohtumisel.

Suhted Venemaa ja Iraani vahel, mis mõlemad on lääneriikide ulatuslike sanktsioonide all, on tugevnenud oluliselt pärast Kremli sissetungi Ukrainasse ja täiemahulise agressioonisõja alustamist 2022. aasta veebruaris.

Iraan varustab nüüd Venemaad rakettide, droonide ja laskemoonaga. Seega Venemaa armee jätkab Iraani toel Ukraina elanike terroriseerimist.