Riik annab taas lube keelu alla mittekuuluva kauba vedamiseks Venemaale

Ligikaudu 300 Eesti transpordiettevõtet on saanud lubade alusel viia Venemaale erinevaid sanktsioonide alla mittekuuluvaid kaupu. Viimaste kuude jooksul uusi lube neile ei väljastatud, kuid nüüd on taas hakatud veolube jagama.

"Eestil on väga keeruline üksi reguleerida seda olukorda. Ja me võime keelata näiteks meie vedajatel sanktsioneerimata kaupa viia, aga me teame, et agressorriik sellest ei kannata, see kaup hakkab liikuma lihtsalt läbi Läti. Just seetõttu me oleme nüüd keskendunud sellele – no proovida vähemalt –, et järgmiseks aastaks leppida kokku ühised lähenemised Läti, Leedu, Poola ja Soomega," rääkis taristuminister Vladimir Svet.

Kuna Euroopa Liit pole Venemaale kaubandusembargot kehtestanud ja on näinud ette, et teatud kaupu võib Venemaale viia, siis transpordiettevõtete arvates peaks kõigile riikidele kehtima ühtemoodi reeglid.

"Kui teha, siis teha kõik koos. Selleks, et see asi toimiks, siis peavad kõik koos ühtse otsuse tegema, et panemegi piirid kinni ja keegi ei vea kaupu Venemaale. Siis sellel oleks mõju. Kui ainult üks riik selle otsuse teeb ja teised veavad edasi, siis sellel mõju puudub," sõnas autovedajate assotsiatsiooni peasekretär Ermo Perolainen.

Alates sellest, kui mõni nädal tagasi hakati veolube andma, on Luhamaa ja Koidula piiripunktis piiriületust ootamas taas Eesti numbrimärkidega veomasinad.

"Tegelikult see autode arv, mis piiripunkti ületab, on sama, ainult kui veoload Eesti firmadel puudusid, siis Eesti autod ei saanud Venemaale. Selle koha täitsid kohe ära teiste riikide autod. Ja nüüd, kui Eestis jälle väljastatakse neid lubasid, siis need Eesti autod on jälle piiripunktis olemas ja kajastatud võrreldes teiste autodega. Üldvaates see liiklust ei mõjutanud, aga kui vaatame osakaalu, siis jah, Eesti autosid vahepeal ei olnudki ja nüüd on nad jälle tagasi," selgitas Luhamaa tollipunkti juhataja Toomas Huik.