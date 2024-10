ERR Leedus: küsitluste järgi võidavad valimised sotsiaaldemokraadid

Leedus lehvivad Ukraina lipud ja julgeolek on seal kahtlemata teema number üks. Pealinnas Vilniuses jäävad silma eelkõige praeguste valitsusparteide liberaalide ja konservatiivide valimisreklaamid. Peaminister Ingrida Šimonyte lubab plakatil kindlust raskel ajal. Ja linnasüdame valimisjaoskonna juures kaamera ette sattunud valijad kalduvad teda toetama.

"Sõda. Kõigil on hirm. Põhiline on, et sõda ei oleks. Kõik meie parteid võitlevad selle eest, et seda ei oleks. Ma olen selle üle väga uhke," lausus Violeta.

"Praegu on rasked ajad ja me peame aitama oma valitsusel püsida," ütles Lukas.

"Ma ei oota ehk niivõrd suuri muutusi, vaid väikseid parandusi," nentis Eduard.

"Me püüame samasooliste abielude toetajaid saada seimi ja rohkem keskkonnakaitsjaid, see ei ole teema, mida vanem põlvkond tõstataks," lausus Marta.

Sadakond kilomeetrit Vilniusest lõuna pool Alytuses tervitavad tulijat teistsugused reklaamid. Sotsiaaldemokraatliku erakonna juht Vilija Blinkeviciute lubab riiki, mis töötab, ja võimalust raha teisest pensionisambast välja võtta. Üks valimisjaoskond on sisse seatud linna keskel asuvasse teatrisse.

"Aitame Ukrainat ja neid on vaja aidata, aga ei tohiks unustada, et meie oma pensionärid elavad ka kõik vaeselt," ütles Elena.

"Tahaks, et nad pööraks rohkem tähelepanu oma rahvale ja oma inimestele," märkis Arturas.

Ernestas ja Rasa aga soovisid, et konservatiivid ei pääseks rohkem võimule.

"Ma arvan, et praegu on kõik hästi, vaja on vaid väikseid muudatusi," ütles Polina.

Seekordsetel valimistel jäävad arvamusküsitluste järgi peale muutuste soovijad, sest võitu prognoositakse opositsioonis olevatele sotsiaaldemokraatidele.

Pühapäeval on valimiste esimene voor, kus valitakse partei nimekirjade alusel proportsionaalselt ära pool parlamendist. Teine pool kohtadest jagatakse piirkondlikult ja tasavägise konkurentsiga kohtades tuleb selleks veel teine voor.