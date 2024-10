Leedu valimised võitsid napilt sotsiaaldemokraadid

Pärast kõigi kõigi 1947 valimisjaoskonna häälte kokku lugemist oli LSDP kogunud 19,36 protsenti häältest ja sai 70 saadaolevast parlamendikohast 18 kohta.

Praegune peaministripartei Isamaaliit – Leedu Kristlikud Demokraadid (HU-LCD) kogus 17,96 protsenti häältest ja sai 17 kohta.

Paremuselt kolmanda tulemuse saavutas avavoorus uus, populistlikuks peetav erakond Nemuno Ausra (Nemunase Koidik), mis kogus ligi 15 protsenti häältest ja sai 14 parlamendikohta.

Samuti esmakordselt üldvalimistel osalev Demokraatlik Liit Leedu Eest sai 9,24 protsenti häältest ja kaheksa kohta.

Järgnesid Liberaalne Liikumine 7,70 protsendi ja seitsme seimikohaga ning Leedu Talurahva ja Roheliste Liit (LFGU) 7,02 protsendi ja kuue saadikukohaga.

Erakond peab esimeses voorus saama vähemalt viis protsenti ja mitmeparteiline valimisliit vähemalt seitse protsenti üleriigilistest häältest, et parlamenti pääseda.

Viieprotsendist valimiskünnist ei suutnud ületada praegusesse valitsuskoalitsiooni kuuluv Vabaduspartei ning veel kaheksa nimekirja.

Saadikukohtade lõplik jaotus seimis selgub 27. oktoobril, kui enamikus ühemandaadilistes ringkondades toimub kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel teine voor.

Sotsiaaldemokraadid valmistuvad valitsust moodustama

Sotsiaaldemokraatide juht Vilija Blinkevičiute loodab kohtuda lähiajal Leedu Talurahva ja Roheliste Liidu (LFGU) juhi Ramūnas Karbauskisega, et arutada uue valitsuskoalitsiooni moodustamist.

"Loodame, et kui selguvad ka teise valimisvooru tulemused, on meil piisavalt mandaate, et moodustada kolme erakonna koalitsioon," ütles sotsiaaldemokraatide juht esmaspäeval ajakirjanikele. Blinkevičiute lisas, et tema eelistus on koalitsioon LFGU ja Demokraatliku Liiduga Leedu Eest.

Leedu seimis on 141 kohta, millest 70 täidetakse parteinimekirjadele proportsionaalselt antud häälte alusel valimiste esimeses voorus ja 71 kohta jagatakse ühemandaadilistes ringkondades.

Valimiste teine voor, kus kandideerivad kaks esimeses voorus enim hääli saanud kandidaati, kui ükski kandidaat ei saanud esimeses voorus oma ringkonnas üle poolte häältest, toimub kahe nädala pärast, 27. oktoobril.