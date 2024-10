ERR Leedus: sotsiaaldemokraadid lubavad jätkata riigi senise välispoliitikaga

Leedu valimiste esimese vooru võit läks sotsiaaldemokraatidele, kuigi väiksema eduga konservatiivide ees kui arvamusküsitlused lubasid.

"Ma arvan, et meie valijad, meie inimesed ütlesid, et nad tahavad muutusi. Nad vajavad rohkem palka ja rohkem pensione," ütles Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei juht Vilija Blinkeviciute erakonna valimispeol enne valimistulemuste selgumist.

Välispoliitikas muutusi ei tule, lubas võimalik tulevane peaminister.

"Ei, ei, ei, välispoliitikas ei tule mingeid muutusi, me jätkame loomulikult Ukraina toetamist ja see on kõige olulisem asi välispoliitikas," kinnitas Blinkeviciute ja lubas rohkem raha kaitsesse ja julgeolekusse.

Õhtu edenedes tuli sotsiaaldemokraatide peole ka endine peaminister ja uue vasaktsentristliku partei Leedu Heaks juht Saulius Skvernelis. Kaks parteid alustavad koalitsioonikõnelusi, kaasates veel napilt valimiskünnise ületanud Põllumehed ja Rohelised.

Lõplik kohtade jaotus parlamendis selgub alles pärast valimiste teist vooru kahe nädala pärast ja küsimus on, kas kolmel parteil on neid piisavalt.

Seda küsis ka tähelendu teinud antisemiitlike väljaütlemiste poolest tuntud Nemunase Koidiku juht Remigijus Žemaitaitis. Esialgu neid siiski koalitsiooni ei kutsuta.

"Need, kes tunnevad matemaatikat, ja mina ei saa aru neist vasaktsentristide numbritest, kui neil just mõni küülik kübarasse ei ole peidetud," ütles Žemaitaitis.

"Ma arvan, et vajadusel kutsuvad nad meelsamini koalitsiooni liberaale ja kui siis ikka veel kohtadest ei piisa, siis otsivad nad mingi nutika lahenduse," arvas Vilniuse ülikooli politoloogiaprofessor Aine Ramonaite.

"Aktuaalne kaamera" küsis Ramonaitelt, miks valitsusvastane ja vasakpoolseid ning parempoolseid ideid kombineeriv Nemunase Koidik seekordsetel valimistel Leedus nii suure toetuse pälvis.

"Ta kasutab spetsiifilist retoorikat, mis ei vasta poliitilise korrektsuse reeglitele, sellepärast on ta populaarne ja ühtlasi vihatud poliitilistes ringkondades," vastas Ramonaite.