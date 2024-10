Tallinn nimetab Moskva puiestee Saaremaa puiesteeks

Tallinna linnavalitsus määras Lasnamäel asuva Moskva puiestee uueks nimeks Saaremaa puiestee. Puiestee ümbernimetamine on kirjas ka Tallinna koalitsioonilepingus.

Tallinna linnavalitsus kiitis teisipäevasel istungil heaks korralduse, millega tunnistatakse kehtetuks Lasnamäe linnaosas Mustakivi asumis asuva kergliiklusteele 1986. aastal antud nime Moskva puiestee ning liidetakse teelõik Saaremaa puiesteega.

See tähendab, et kui varem kandis 1200 meetri pikkusest kergliiklusteest 950 meetrit nime Saaremaa puiestee ja 250 meetrit Moskva puiestee, siis nüüd saab kogu kergliiklustee nimeks Saaremaa puiestee.

Tallinna abilinnapea Madle Lippuse sõnul ei ole põhjendatud, et tänavalõik Tallinnas kannab agressorriigi pealinna nime, kelle eesmärgiks on Ukraina iseseisvuse hävitamine.

"Puiestee ümbernimetamine on üheks näiteks, kuidas oma avalikus linnaruumis väljendame toetust vabale ja demokraatlikule ühiskonnale. Samuti lihtsustab ühtse kohanime kasutamine kogu teelõigul liiklemist ja aitab vältida segadust, mis tekib tänavanimesid kasutavate inimeste jaoks," lausus ta.

Linnavalitsuse nimekomisjon arutas Moskva puiestee nime muutmist augustis ning tõi nime muutmise põhjenduseks, et üks suhteliselt lühike objekt jagatud kaheks nimeobjektiks, mis on inimestele eksitav ning et nii lühikese liikluspinna puhul ei ole põhjendatud selle käsitlemine mitme nimeobjektina

"Katkematult läbitavale kergliiklusteele, mille järgi ei määrata aadresse, on

otstarbekas määrata üks kohanimi," märkis komisjon.

Lasnamäe linnaosa valitsus kooskõlastas nimekomisjoni ettepaneku septembris.

Moskva puiestee nime muutmine on kirjas ka aprillis sõlmitud Tallinna koalitsioonilepingus. Küsimuse tõstatas mullu Tallinna linnavolikogus ka toona opositsioonis olnud Isamaa.

Isamaa Tallinna piirkonna aseesimees Riina Solman ütles, et kui praegune Tallinna võimukoalitsioon sõnastas oma eesmärgina selgelt Tallinna eestikeelsuse ja eestimeelsuse, siis Moskva puiestee ümber nimetamine on väike, aga märgiliselt oluline samm selles suunas.

"Moskva puiestee ümbernimetamisega ei ole võitlus Nõukogude ning Vene sümboolikaga kui pehme massikommunikatsiooni mõjutusvahendiga Tallinnas veel lõppenud. Järgmise sammuna on koalitsioonil kavas ümber nimetada Vene kultuurikeskus ning lahendamist vajavad veel mitme linnaruumis paikneva okupatsioonisümboli küsimused," lausus Solman.

Kohanimi Saaremaa puiestee määrati Tallinna linna rahvasaadikute nõukogu

täitevkomitee 25. aprilli 1986 otsusega. Sama otsusega määrati samasse Lasnamäe piirkonda ka Muhu tänav, Kihnu tänav, Vormsi tänav ja Aegna puiestee, millega tekitati ühtne nimeteema Eesti saartest.