Hezbollah' droonirünnakus Iisraelile hukkus neli ja sai haavata 60 inimest

Iisraeli vabatahtlik päästeteenistus ja armee teatasid pühapäeval, et Haifast lõuna pool asuvas piirkonnas sai Liibanonins tegutseva äärmusrühmituse Hezbollah' korraldatud droonirünnakus surma neli ja haavata rohkem kui 60 inimest.

"Meditsiinimeeskonnad annavad praegu Binyamina sektoris toimunud intsidendi sündmuskohal esmaabi suurele hulgale haavatutele, keda on rohkem kui 60," ütles päästeteenistuse pressiesindaja avalduses.

"Inimeste vigastused on erineva raskusastmega ehk on kriitiliste, raskete, mõõdukate ja kergete vigastustega ohvreid," lisas kõneisik.

"Rünnakus hukkus neli Iisraeli sõdurit ja veel seitse said raskelt vigastada," seisis sõjaväe avalduses.

Liibanoni äärmusrühmitus Hezbollah teatas enne seda, et korraldas pühapäeva õhtul droonirünnaku Haifa linnast lõunas asuva Iisraeli sõjaväe väljaõppebaasi vastu.

Iraani toetatud rühmituse väitel saadeti Binyaminases asuva baasi suunas hulgaliselt ründedroone.

"Saatsime Binyaminas asuva baasi suunas ründedroonide eskadrilli vastuseks sionistlikele rünnakutele, mille seas Iisraeli õhurünnakutele Beiruti keskosas, milles sai neljapäeval surma 22 inimest," seisis teadaandes.

Hezbollah ähvardas Iisraeli ühtlasi uute rünnakutega, kui pealetung Liibanonis jätkub.

"Tõotame vaenlasele, et see, mida Iisrael täna Haifas lõunaosas nägi, pole midagi võrreldes sellega, mis riiki ootab, kui see otsustab jätkata oma agressiooni meie õilsa ja kalli rahva vastu," öeldi islamiäärmuslaste avalduses.