Allikad: Iisrael kinnitas, et ei ründa Iraani nafta- ja tuumarajatisi

Kavandatav rünnak on vastus 1. oktoobril toimunud rünnakule, kus Iraan tulistas Iisraeli suunas 180 raketti. Iraani raketirünnak oli omakorda vastus Iisraeli õhurünnakule, milles hukkus äärmusrühmituse Hezbollah' liider Hassan Nasrallah.

Iisrael on varasemalt vihjanud, et plaanib rünnata Iraani sõjalisi või luure sihtmärke, kuid ei ole esitanud USA-le konkreetsete sihtmärkide nimekirja.

"Me kuulame USA arvamust, kuid teeme oma lõplikud otsused lähtudes meie rahvuslikest huvidest," teatas Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu büroo pärast väidetava kinnituse esmast ilmumist väljaandes Washington Post.

Iisraeli annab vastulöögi ilmselt enne 5. novembril toimuvaid USA presidendivalimisi. Vastulöök võib sarnaneda Iisraeli varasemale rünnakule aprillis, mis tabas Iraani sõjaväebaasi pärast seda, kui Teheran ründas Iisraeli territooriumi sadade rakettide ja droonidega.

Valge Maja jaoks on Iisraeli vasturünnaku piiramine olnud kriitiliseks eesmärgiks lootuses peatada laiem Lähis-Ida sõda, mis võib veelgi kaasata USA vägesid – seda ajal, mil USA presidendivalimisteni on jäänud vähem kui kuu.

Brookingsi Instituudi Lähis-Ida poliitikakeskuse direktor Natan Sachs ütles, et Netanyahu otsus on USA president Joe Bideni administratsiooni jaoks mõnevõrra rahustav. Samas lisas ta, et Iisraeli vastuse eesmärk on tõenäoliselt Teheranile tõsiste kahjude tekitamine.

1. oktoobri rünnakus Iisraeli vastu tungisid mõned Iraani raketid õhutõrjest läbi, põhjustades väiksemaid kahjustusi. Läbipääsenud raketid tekitasid kartusi, et järgmine Iraani rünnak võib osutuda tõhusamaks.

3. oktoobril tõusis nafta hind pärast seda, kui Biden rääkis, et USA kaalub, kas toetada Iisraeli lööke Iraani naftarajatiste vastu. Päev hiljem ütles Biden, et Iisrael peaks hoiduma Iraani naftarajatiste ründamisest.

Analüütikute sõnul peaks Biden olema ettevaatlik Netanyahu kinnituste suhtes.

"See poleks esimene kord, kui ta räägib seda, mida Biden kuulda tahab," ütles USA diplomaat Frank Lowenstein. Ta lisas, et Iisraeli valitsuse karmima poliitika pooldajad nõuavad endiselt rünnakut tuumaobjektide või vähemalt naftarajatiste vastu.

USA andis oma toetusest Iisraeli vasturünnaku kavatsusele teada pühapäeval, kui teatas, et saadab Iisraeli raketitõrjesüsteemi, mis on mõeldud ballistiliste rakettide alla tulistamiseks. Otsus tähistas olulist sammu USA panuses Iisraeli kaitse tugevdamisel, kuna USA viib ka oma sõdurid Iisraeli territooriumile.

USA armee õhutõrjesüsteem Thaad peaks saabuma lähipäevil koos ligikaudu saja sõduriga, kes seda opereerivad.