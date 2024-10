Olulised sündmused seoses Iisraeli tegutsemisega Lähis-Idas:

- UNIFIL: Iisraeli tankid sisenesid jõuga ÜRO Liibanoni positsioonile;

- Iisrael lubas USA-le, et väldib ÜRO rahuvalvajate kahjustamist;

- Pentagon saadab raketitõrjesüsteemi THAAD Iisraeli õhutõrjet tugevdama;

- Netanyahu ÜRO peasekretärile: viige rahuvalvajad Lõuna-Liibanonist ära;

- Hezbollah: Liibanoni piiril käib Iisraeli sõduritega äge tulevahetus;

- Hezbollah teatas kokkupõrgetest riiki sisse tungida üritanud Iisraeli väega;

- Hezbollah tulistas Yom Kippuri pühade ajal Iisraeli suunas sadu rakette;

- ÜRO rahuvalvesse Liibanonis panustavad riigid taunisid rünnakuid rahuvalvajate vastu;

- USA ametnike teatel on Iisrael kitsendanud Iraani sihtmärke.

UNIFIL: Iisraeli tankid sisenesid jõuga ÜRO Liibanoni positsioonile

ÜRO rahuvalvemissioon Liibanonis (UNIFIL) teatas, et Iisraeli tankid murdsid pühapäeval läbi värava ja sisenesid rahuvalvajate positsioonile Liibanoni pool piiri, päev varem olid juudiriigi sõdurid tõkestanud rahuvalvajate liikumist piirkonnas.

"Umbes kell 4.30 hommikul, kui rahuvalvajad olid varjendeis, hävitasid kaks IDF-i (Iisraeli kaitseväe) Merkava tanki positsiooni peavärava ja sisenesid jõuga positsioonile" Ramia piirkonnas, enne kui lahkusid 45 minutit hiljem, märkis UNIFIL.

Laupäeval peatasid Iisraeli sõdurid UNIFIL-i ääretult olulise logistilise manöövri Mais al-Jabali lähistel, keeldudes neid läbi laskmast, lisasid rahuvalvajad.

Pentagon saadab raketitõrjesüsteemi THAAD Iisraeli õhutõrjet tugevdama

USA kaitseministeerium teatas pühapäeval, et saadab raketitõrjesüsteemi THAAD ja selle ameeriklastest sõjaväelaste meeskonna Iisraelisse aitamaks oma peamisel piirkondlikul liitlasel kaitsta end Iraani võimalike raketirünnakute vastu.

USA presidendi Joe Bideni suunisel volitas kaitseminister Lloyd Austin saatma THAAD-i patarei ja sõjaväelased appi Iisraelile nende õhutõrjet tugevdama seoses Iraani seninägematute rünnakutega juudiriigi vastu 13. aprillil ja 1. oktoobril, ütles Pentagoni pressiesindaja Pat Ryder avalduses.

THAAD (lõppfaasi suure kõrguse maa-alakaitse, Terminal High Altitude Area Defense) on mobiilne süsteem hävitamaks ballistilisi lühi- ja keskmaarakette nende lennu lõppfaasis, sekundeid enne sihtmärgi tabamist. Raketil puudub lõhkeaine, kasutatakse kokkupõrke kineetilist energiat.

Netanyahu ÜRO peasekretärile: viige rahuvalvajad Lõuna-Liibanonist ära

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu kutsus pühapäeval ÜRO juhti üles viima Lõuna-Liibanoni lähetatud ÜRO rahuvalvajad (UNFIL) sealt ära.

"Härra peasekretär, vabastage UNIFILi väed ohust. Seda tuleks teha kohe, viivitamatult," ütles Netanyahu oma büroo edastatud videoavalduses.

Vähemalt viis ÜRO rahuvalvajat on viimastel päevadel haavata saanud, kui Iisraeli väed võitlevad Lõuna-Libanonis Iraani toetatud terrorirühmituse Hizbollah' vastu.

Iisrael kutsus evakueerima veel enam kui 20 Lõuna-Liibanoni küla

Iisraeli sõjavägi kutsus pühapäeval enam kui 20 küla elanikke Lõuna-Liibanonis lahkuma oma kodust, samas jätkavad juudiriigi üksused Hezbollah' positsioonide ründamist piiriülese tulega.

"Armee ei kavatse teile viga teha. Teie enda ohutuse pärast, te peate evakueeruma oma kodudest viivitamatult ja asuma ümber põhja poole Awali jõge," ütles armee pressiesindaja Avichay Adraee araabiakeelses postituses.

Hezbollah: Liibanoni piiril käib Iisraeli sõduritega äge tulevahetus

Hezbollah teatas pühapäeva pärastlõunal, et nende võitlejad on juba üle tunni pidanud ägedat tulevahetust Iisraeli sõduritega Liibanoni piirikülas.

"Vaenlase Iisraeli jalaväeüksuse katse käigus imbuda sisse Al-Qawzah' külla selle lõunaküljelt kell 13.15" vastasid Hezbollah' võitlejad tulega, kasutades kuulipildujaid, ja tulevahetus jätkub, märkis rühmitus avalduses.

Iisrael lubas USA-le, et väldib ÜRO rahuvalvajate kahjustamist

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles USA kaitseminister Lloyd Austinile, et Iisrael jätkab meetmete rakendamist, mille abil vältida kahju tekitamist Liibanoni lõunaosas viibivatele ÜRO rahuvalvajatele, teatas Iisraeli kaitseministeerium pühapäeval.

"Minister Gallant rõhutas, et IDF (Iisraeli sõjavägi) jätkab meetmete rakendamist, vältimaks UNIFIL-i vägede ja rahuvalvepositsioonide kahjustamist Lõuna-Liibanonis," seisab ministeeriumi avalduses.

Vähemalt viis rahuvalvajat on viimastel päevadel haavata saanud, kui Iisraeli väed võitlevad Liibanoni lõunaosas äärmusrühmituse Hezbollah' vastu.

Hezbollah teatas kokkupõrgetest riiki sisse tungida üritanud Iisraeli väega

Liibanonis tegutsev äärmusrühmitus Hezbollah teatas, et põrkas kaks korda kokku Iisraeli sõduritega, kes üritasid pühapäeval Liibanoni piiriküla lähedalt riiki sisse tungida, ning et öö jooksul tõrjus rühmitus tagasi veel mitu Iisraeli rünnakut.

Rühmitus teatas umbes tund aega kestnud lahingutest ning kinnitas ka rünnakuid Iisraeli vägede vastu nii Liibanonis kui ka teisel pool Iisraeli piiri.

Hezbollah tulistas Yom Kippuri pühade ajal Iisraeli suunas sadu rakette

Iisraeli sõjaväe teatel tulistas äärmusrühmitus Hezbollah Yom Kippuri pühade ajal Iisraeli suunas 320 raketti

Rünnakulaine algas reedel kohaliku aja järgi kell 18.

Laupäeval teatas Hezbollah, et jätkas Liibanonist rakettide tulistamist Iisraeli suunas, sihtides rühmituse sõnul Iisraeli vägede kogunemist kahe riigi vahelisest piirist lõuna pool asuvates külades.

Iisraeli võimud teatasid, et kolm meest said raketilöökide tagajärjel kergeid šrapnellivigastusi.

ÜRO rahuvalvesse Liibanonis panustavad riigid taunisid rünnakuid rahuvalvajate vastu

Nelikümmend riiki, kes panustavad ÜRO rahuvalvejõududesse Liibanonis, mõistsid laupäeval teravalt hukka hiljutised rünnakud rahuvalvajate vastu.

"Selline tegevus tuleb viivitamatult lõpetada," seisis sotsiaalmeedia kanalile X postitatud ühisavalduses.

