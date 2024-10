Tarmo Tamm hakkab üleminekufondist saadud toetuse abil puidutööstust rajama

Euroopa Liidu õiglase ülemineku fond jagab toetust nii suurprojektidele kui väiksematele ettevõtmistele, et toetada Ida-Virumaa majandust, inimesi ja keskkonda, tulemaks toime keskkonnasäästlikule majandusele üleminekuga tekkivate probleemidega.

Kokku jagab fond toetusraha 340 miljonit eurot ja üks toetusesaaja on ka riigikogu majanduskomisjoni liikme Tarmo Tamme 2013. aastal loodud osaühing Ishaya, mis tegeleb puidu müügi ja vahendamisega. Ishaya saab fondist 5,924 miljonit eurot, et Ida-Virumaale investeerida. See peaks katma ligi poole tehase rajamise kuludest.

Tamm ütles ERR-ile, et Ishaya ei raja Kohtla-Järvele tavalist saeveskit, vaid teadusmahuka ja kõrget lisandväärtust andva puidutöötlemiskompleksi, mille selge suund on eksport.

"Usun kindlalt et Eesti majandusliku edu nurgakivi on kirjeldatud töötlev tööstus ja et ka riik andis selge signaali töökohtade vajadusest Ida Virumaal, siis otsustasingi panustada," põhjendas ta oma otsust.

Õiglase ülemineku fondist toetuse taotlemiseks oli esialgu tarvis ka teatud käivet ja töökohtade arvu ning selliste tingimuste korral polnuks Ishaya toetuseks kvalifitseerunud, sest ettevõtte eelmise aasta käive oli ainult mõnisada eurot ja töötajaid pole seal äriregistri andmetel senini.

Mullu detsembris otsustas aga valitsus fondi tingimusi leevendada, sest rahataotlusi laekus tagasihoidlikult, eriti keskmistelt ja väiksematelt ettevõtetelt.

See andiski Tamme ettevõttele võimaluse toetust saada ja Tamm ütles, et tema hinnangul oli tingimuste leevendamise otsus mõistlik. Tamme kinnitusel poleks ka tema plaan ilma selle muudatuseta sündinud ning varem ta fondist toetust küsinud ei olnud.

Muudatus oli mõistlik ka Ida-Virumaa arengut silmas pidades – Tamm tõi välja, et ka praegu on jäänud väga vähe aega, et projektid jõuaksid realiseeruda.

"Vast oleks võinud veelgi enam keskenduda töökohtadele just ekspordi võimekusega tööstuses. Tööstusele, mis vastab tänapäeva keskkonnanõuetele. Pikem venitamine oleks tekitanud olukorra, kus Ida Virumaale mõeldud raha jääb lihtsalt mõistlikul moel kasutamata," põhjendas poliitik.

Ishaya majandusaasta aruanded näitavad, et ettevõte tegutses aktiivselt viimati 2021. aastal, mil käive oli ligi 112 000 eurot ja puhaskasum üle 33 000 euro. Edasistel aastatel on majandustegevus olnud loid: 2022. aastal kukkus käive alla 10 000 euro ja jäi mullu 218 euro juurde, põhjuseks asjaolu, et lõppes puidueksport Venemaalt Euroopasse.

Sellel aastal on Ishaya tegevus taas aktiviseerunud, äriregister näitab ettevõtte kolmanda kvartali käibesummaks ligi 113 000 eurot. Tamm ütles, et kasvu taga ongi otsus tootmine ehitada.

"Klientidele on vaja tutvustada tooteid, enne kui tehas valmib. Tänane tagasiside annab lootust," sõnas ta.

Puidutöötlemise kompleksi rajamine algas Tamme sõnul kohe, kui saabus ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse (EISA) positiivne otsus.

"Hetkel tegeleme planeerimisega, mis on oluline osa, ehitus jääb loodetavasti kevadesse," lisas Tamm.

Tehas peaks plaanide kohaselt andma tööd 25 inimesele.